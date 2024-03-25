https://sputniknews.com.tr/20240325/rusyanin-guneyindeki-rostov-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-engellendi-1082019623.html
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun 11 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek etkisiz hale getirdiği... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T11:06+0300
2024-03-25T11:06+0300
2024-03-25T11:06+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
rostov
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “25 Mart sabaha doğru, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Rostov bölgesinde 11 adet Ukrayna İHA’sını etkisiz hale getirdi” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/ukraynali-gucler-rusya-topraklarini-vurma-girisimlerini-surduruyor-1081763763.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, rostov
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, rostov
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun 11 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “25 Mart sabaha doğru, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları, Rostov bölgesinde 11 adet Ukrayna İHA’sını etkisiz hale getirdi” dendi.