Ukraynalı güçler Rusya topraklarını vurma girişimlerini sürdürüyor

2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Krasnodar Bölgesi'nde 17, Moskova ve Yaroslav bölgelerinde 4'er, Belgorod ve Kursk bölgelerinde 3'er, Kaluga Bölgesi'nde 2, Oryol ve Rostov bölgelerinde 1'er İHA imha edildi.



Bunun yanında sabah saatlerinde Belgorod Bölgesi semalarında 9 RM-70 Vampire roketi ile 3 Uragan roketi hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.



Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.