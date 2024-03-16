“Rusya'daki seçimlerin, Rusların oy verme haklarını kullanma imkanına sahip olmaları için organizasyonu ciddi çaba gerektiren büyük bir lojistik kampanya olduğunu görüyoruz. Seçmenler oylarını sadece sandıkta değil, elektronik hizmet aracılığıyla da kullanabiliyorlar ve özel durumlarda seçim komisyonu temsilcileri vatandaşın evine bile gidiyor.

Seçmen kayıt ve işlem sürecinin tamamı son derece şeffaf olduğundan, oylama sorunsuz ve herhangi bir usulsüzlük olmadan ilerliyor. Ve bunu sadece ben değil, Mısır'dan, Suriye'den, Katar'dan, Bahreny ve diğer ülkelerden onlarca meslektaşım da söylüyor. Hiç şüphe yok ki bu seçimlere dışarıdan müdahale edilmeye çalışıldı ve çalışılıyor.

Oy verme sürecini etkilemek isteyen üçüncü yapıların olduğunu görüyoruz ancak onlar için hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini ve bu başkanlık yarışının başarıyla tamamlanacağını umuyoruz. Rus seçmenin bu sürece oldukça olumlu yaklaştığını gözlemliyoruz. Ve insanlara evlerinden çıkmadan oy kullanma imkanı verilmesi Rusya'nın büyük gelişiminin kanıtıdır. Şu ana kadar 30'dan fazla ülkede seçimleri izledim ama Rusya Federasyonu bu konuda dünyanın en iyilerinden biri.

Ukrayna, oylama öncesi ve sırasında Rus topraklarına saldırarak amacına ulaşamadı. Tam tersine bu, Rusların aktif olarak sandık başına gitmeleri ve tehditlere yanıt vermeleri için motive edici bir faktör oldu, çünkü Ruslar bu şekilde tüm Batılı ülkelere Rusya'nın doğru yolda olduğunu kanıtlayacaklarını anlıyorlar.”