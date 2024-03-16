https://sputniknews.com.tr/20240316/rostelekom-merkezi-secim-kurulu-ile-e-hizmet-sitelerine-90-binin-uzerinde-siber-saldiri-duzenlendi-1081753087.html

Rostelekom: Merkezi Seçim Kurulu ile e-hizmet sitelerine 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi

Rostelekom: Merkezi Seçim Kurulu ile e-hizmet sitelerine 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rus telekomünikasyon şirketi Rostelekom, Merkezi Seçim Kurulu’nun web sitesine, devlet e-hizmet sitelerine ve diğer kaynaklara 90 binden fazla siber saldırı... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T14:16+0300

2024-03-16T14:16+0300

2024-03-16T14:16+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem

seçim

siber saldırı

ddos

ddos saldırısı

rostelekom

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Rus telekomünikasyon şirketi Rostelekom, Merkezi Seçim Kurulu’nun web sitesine, devlet e-hizmet sitelerine ve diğer kaynaklara 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıların 2023 yılına göre 8 kat daha fazla olduğunu bildirdi.Rostelecom'un Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Igor Lyapunov, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nda video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, sadece oylamanın ilk gününde Rusya başkanlık seçimlerinin kaynaklarına 90 binden fazla siber saldırıda bulunulduğunu belirterek Ukrayna'dan, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki IP adreslerinden yapılan saldırılar takip edildiğini dile getirdi. Rostelekom’un bildirdiği üzere, oylama günlerinde kaynaklara yönelik siber saldırılar Ukrayna ve Kuzey Amerika’dan geliyor, çalışma en profesyonel gruplar tarafından yürütülüyor.Lyapunov açıklamasında, "Siber saldırıların fazlalığı ve şeklinden, özel grupların çalıştığını anlayabiliriz" diyerek şu anda şirketlerinden 2 bin 500 bin uzmanın güvenlik faaliyetlerinde yer aldığını belirtti.Açıklamaya göre, oylamanın ilk gününde Moskova saatiyle 12.47’de (TSİ ile aynı) uzaktan e-oylama sitesine büyük bir siber saldırı gerçekleşti, saniyede 2 milyonun üzerinde talep alındı.Rusya’da kayıt yaptıranların yüzde 80’inden fazlası seçimde uzaktan çevrimiçi oy kullandıRusya Merkezi Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, kayıt yaptıranların yüzde 83’ünün federal platform aracılığıyla uzaktan çevirimiçi oy kullandığını, kurulun katılımın yüzde 90’ı aşmasını beklediğini belirtti.Rusya’nın toplam 29 bölgesinde uzaktan çevirimiçi oylama sistemi kullanılıyor. 28 bölgede oylama işlemleri federal platform üzerinde gerçekleştiriliyor, Moskova ise kendi enformasyon sistemini kullanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyada-secim-zamani-baskan-adaylari-kimler--1081622548.html

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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem, seçim, siber saldırı, ddos, ddos saldırısı, rostelekom