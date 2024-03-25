https://sputniknews.com.tr/20240325/rusya-son-24-saatte-555ten-fazla-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1082027175.html
Rusya, son 24 saatte 555'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rusya, son 24 saatte 555'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelere ilişkin bülteninde Ukrayna tarafının 555'ten fazla askerini yitirdiğini açıkladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T14:32+0300
2024-03-25T14:32+0300
2024-03-25T14:32+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelere ilişkin bülteninde Ukrayna tarafının 555'ten fazla askerini yitirdiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu 175 Ukrayna askerini, biri ABD yapımı 'Bradley' tipi olmak üzere 1 zırhlı piyade aracını imha etti.Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler, 10 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalar sonucunda 120 asker ve 6 tank imha edildi.Güney Donetsk yönünde taktik konumunu pekiştiren Rus ordusu, 100 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 1 karşı saldırısı püskürtülürken 20 asker öldürüldü.Herson yönünde ise 40 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 103 İHA, 31 HIMARS, Vampire ve Uragan roketi de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/rusyanin-guneyindeki-rostov-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-engellendi-1082019623.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, askeri operasyon
Rusya, son 24 saatte 555'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelere ilişkin bülteninde Ukrayna tarafının 555'ten fazla askerini yitirdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelere ilişkin bülteninde Ukrayna tarafının 555'ten fazla askerini yitirdiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu 175 Ukrayna askerini, biri ABD yapımı 'Bradley' tipi olmak üzere 1 zırhlı piyade aracını imha etti.
Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler, 10 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalar sonucunda 120 asker ve 6 tank imha edildi.
Güney Donetsk yönünde taktik konumunu pekiştiren Rus ordusu, 100 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 1 karşı saldırısı püskürtülürken 20 asker öldürüldü.
Herson yönünde ise 40 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 103 İHA, 31 HIMARS, Vampire ve Uragan roketi de imha edildi.