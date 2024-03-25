https://sputniknews.com.tr/20240325/rusya-son-24-saatte-555ten-fazla-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1082027175.html

Rusya, son 24 saatte 555'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

Rusya, son 24 saatte 555'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelere ilişkin bülteninde Ukrayna tarafının 555'ten fazla askerini yitirdiğini açıkladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T14:32+0300

2024-03-25T14:32+0300

2024-03-25T14:32+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

avdeyevka

askeri operasyon

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080276790_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_e7e425e6c0161396cee896fe0f23cdc3.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelere ilişkin bülteninde Ukrayna tarafının 555'ten fazla askerini yitirdiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu 175 Ukrayna askerini, biri ABD yapımı 'Bradley' tipi olmak üzere 1 zırhlı piyade aracını imha etti.Avdeyevka yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler, 10 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalar sonucunda 120 asker ve 6 tank imha edildi.Güney Donetsk yönünde taktik konumunu pekiştiren Rus ordusu, 100 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 1 karşı saldırısı püskürtülürken 20 asker öldürüldü.Herson yönünde ise 40 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 103 İHA, 31 HIMARS, Vampire ve Uragan roketi de imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240325/rusyanin-guneyindeki-rostov-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-engellendi-1082019623.html

ukrayna

donetsk

avdeyevka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, askeri operasyon