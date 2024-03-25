https://sputniknews.com.tr/20240325/rostovda-hava-savunma-sistemleri-devreye-girmesiyle-dusman-fuzeleri-etkisiz-hale-getirildi-1082035783.html

Rostov'da hava savunma sistemleri devreye girmesiyle düşman füzeleri etkisiz hale getirildi

Rostov'da hava savunma sistemleri devreye girmesiyle düşman füzeleri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rostov Valisi Vasiliy Golubev, hava savunma birliklerinin Rostov bölgesi üzerinde tespit edilen hava hedeflerini vurduğunu, füze parçalarının araziye düştüğünü... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T17:36+0300

2024-03-25T17:36+0300

2024-03-25T17:36+0300

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Rostov Valisi Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rostov bölgesine yönelik füzeli saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ifade etti.Golubev, “Hava savunma birlikleri, Rostov bölgesinde yer alan Novoçerkassk ile Bataysk arasındaki hava hedefleri saptayarak devreye girdi. Düşmanın füzeli saldırısı başarıyla püskürtüldü” ifadelerini kullandı.Ön bilgilere göre vurulan füzelerin araziye düştüğüne ve tesislerde herhangi bir hasar tespit edilmediğine dikkat çeken Golubev, saldırıda yaralanan olmadığı bilgisini de verdi.Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Rostov bölgesi üzerinde 2 S-200 füzesi düşürdüDaha sonra Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıyı doğrulayarak hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesi üzerinde 2 adet S-200 füzesi düşürdüğünü bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “25 Mart tarihinde Moskova saatiyle 15.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere, yer hedeflerini yok etmek üzere dönüştürülmüş S-200 uçaksavar füzeleri ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Rostov bölgesi üzerinde 2 adet S-200 güdümlü uçaksavar füzeyi imha etti” bilgisine yer verildi.

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