https://sputniknews.com.tr/20240325/rostovda-hava-savunma-sistemleri-devreye-girmesiyle-dusman-fuzeleri-etkisiz-hale-getirildi-1082035783.html
Rostov'da hava savunma sistemleri devreye girmesiyle düşman füzeleri etkisiz hale getirildi
Rostov'da hava savunma sistemleri devreye girmesiyle düşman füzeleri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, hava savunma birliklerinin Rostov bölgesi üzerinde tespit edilen hava hedeflerini vurduğunu, füze parçalarının araziye düştüğünü... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T17:36+0300
2024-03-25T17:36+0300
2024-03-25T17:36+0300
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Rostov Valisi Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rostov bölgesine yönelik füzeli saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ifade etti.Golubev, “Hava savunma birlikleri, Rostov bölgesinde yer alan Novoçerkassk ile Bataysk arasındaki hava hedefleri saptayarak devreye girdi. Düşmanın füzeli saldırısı başarıyla püskürtüldü” ifadelerini kullandı.Ön bilgilere göre vurulan füzelerin araziye düştüğüne ve tesislerde herhangi bir hasar tespit edilmediğine dikkat çeken Golubev, saldırıda yaralanan olmadığı bilgisini de verdi.Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Rostov bölgesi üzerinde 2 S-200 füzesi düşürdüDaha sonra Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıyı doğrulayarak hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesi üzerinde 2 adet S-200 füzesi düşürdüğünü bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “25 Mart tarihinde Moskova saatiyle 15.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere, yer hedeflerini yok etmek üzere dönüştürülmüş S-200 uçaksavar füzeleri ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Rostov bölgesi üzerinde 2 adet S-200 güdümlü uçaksavar füzeyi imha etti” bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/kgao-genel-sekreteri-hibrit-savas-silahi-olarak-kullanilan-terore-karsi-araclar-gelistirmeli-1082035436.html
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ukrayna, rostov, rusya, hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası, s-400 hava savunma sistemleri, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, rostov, rusya, hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası, s-400 hava savunma sistemleri, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
Rostov'da hava savunma sistemleri devreye girmesiyle düşman füzeleri etkisiz hale getirildi
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, hava savunma birliklerinin Rostov bölgesi üzerinde tespit edilen hava hedeflerini vurduğunu, füze parçalarının araziye düştüğünü belirtti.
Rostov Valisi Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rostov bölgesine yönelik füzeli saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ifade etti.
Golubev, “Hava savunma birlikleri, Rostov bölgesinde yer alan Novoçerkassk ile Bataysk arasındaki hava hedefleri saptayarak devreye girdi. Düşmanın füzeli saldırısı başarıyla püskürtüldü” ifadelerini kullandı.
Ön bilgilere göre vurulan füzelerin araziye düştüğüne ve tesislerde herhangi bir hasar tespit edilmediğine dikkat çeken Golubev, saldırıda yaralanan olmadığı bilgisini de verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Rostov bölgesi üzerinde 2 S-200 füzesi düşürdü
Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıyı doğrulayarak hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesi üzerinde 2 adet S-200 füzesi düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “25 Mart tarihinde Moskova saatiyle 15.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere, yer hedeflerini yok etmek üzere dönüştürülmüş S-200 uçaksavar füzeleri ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Rostov bölgesi üzerinde 2 adet S-200 güdümlü uçaksavar füzeyi imha etti” bilgisine yer verildi.