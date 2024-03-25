https://sputniknews.com.tr/20240325/kgao-genel-sekreteri-hibrit-savas-silahi-olarak-kullanilan-terore-karsi-araclar-gelistirmeli-1082035436.html

KGAÖ Genel Sekreteri: Hibrit savaş silahı olarak kullanılan teröre karşı araçlar geliştirmeli

KGAÖ Genel Sekreteri: Hibrit savaş silahı olarak kullanılan teröre karşı araçlar geliştirmeli

Sputnik Türkiye

Terörün hibrit savaşta kullanıldığını, etnik ve dinler arası nefreti kışkırttığını belirten Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri İmangali... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T17:27+0300

2024-03-25T17:27+0300

2024-03-25T17:27+0300

dünya

rusya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

terör

terör saldırısı

moskova

crocus city hall

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Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de 130'dan fazla cana mal olan terör saldırısını Sputnik'e yorumlayan Tasmagambetov, "Terör saldırısının boyutu, zalimliği ve suçun işlendiği sürenin kısalığı ile birlikte, suçluların herhangi bir talepte bulunmadığını, uzun süre kimsenin saldırıyı üstlenmediğini, sorumluluk üstlenildiğinde ise bunun ikna edici görünmediğini belirtmemiz gerekir. Bunun sadece 'sahte bayrak' operasyonu olmadığı, durumun çok daha karmaşık ve bir o kadar da trajik olduğu aşikar" dedi.'Terör, hibrit savaş silahı olarak kullanılıyor'Saldırının saiklerinin anlaşılmamasının ve etnik gruplar arası ilişkiler faktörünün keskin bir şekilde öne çıkarılmasının toplumdaki gerilimin artmasına neden olduğunu kaydeden Tasmagambetov, "Terör, yeni tezahürlerle genişliyor ve hükümetlerin eylemlerinden duyulan memnuniyetsizliğin, sivil bölünmenin, etnik ve dinler arası nefretin artmasına neden olan bir hibrit savaş silahı olarak kullanılıyor. Terör saldırılarının bu formatı sabotaj eylemlerine giderek daha fazla benziyor" ifaadelerini kullandı.'Bazı aktörler, jeopolitik çıkarlarını gerçekleştirmek için terörü kullanıyor'Tasmagambetov, gelinen noktada tüm KGAÖ üyelerinin bu tehdide karşı etkili araçlar geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.KGAÖ Genel Sekreteri, modern devletlerin bu tür siyasi ve ideolojik mücadele yürütme yöntemlerinin reddedilmesi konusunda ortak tutum sergileyemediğine de dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü nedir?Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır. Örgüt'ün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması'na dayanmaktadır.KGAÖ, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240313/lavrov-rusya-avrasyada-yeni-guvenlik-mimarisi-olusturuyor-1081658332.html

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rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), terör, terör saldırısı, moskova, crocus city hall