https://sputniknews.com.tr/20240313/lavrov-rusya-avrasyada-yeni-guvenlik-mimarisi-olusturuyor-1081658332.html

Lavrov: Rusya, Avrasya’da yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor

Lavrov: Rusya, Avrasya’da yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi Avrupa-Atlantik kurumlarının yozlaşması nedeniyle Rusya’nın Avrasya’da... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T14:26+0300

2024-03-13T14:26+0300

2024-03-13T14:26+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir putin

avrasya

batı

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Aleksandr Gorçakov Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında konuşan Lavrov, “Bölgesel düzeyde, AGİT’in bir Avrupa-Atlantik sembolü olarak tamamen yozlaşması bağlamında, Avrasya’da yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma görevi ön plana çıkıyor. Bu mimarinin amacı, Devlet Başkanı Putin’in de defalarca bahsettiği büyük Avrasya ortaklığının oluşum sürecini tamamlamak ve güçlendirmek. Bu süreç Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ortak çabaları sayesinde ilerliyor” dedi.“Bu sürecin güçlendirilmesinin, geniş Avrasya kıtamızda güvenlik konusunun ilerletilmesi için sağlam bir ekonomik temel oluşturacağı açık” diyen Rus Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

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avrasya

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, avrasya, batı, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)