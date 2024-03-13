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Lavrov: Rusya, Avrasya’da yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor
Lavrov: Rusya, Avrasya’da yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi Avrupa-Atlantik kurumlarının yozlaşması nedeniyle Rusya’nın Avrasya’da... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T14:26+0300
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
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avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Aleksandr Gorçakov Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında konuşan Lavrov, “Bölgesel düzeyde, AGİT’in bir Avrupa-Atlantik sembolü olarak tamamen yozlaşması bağlamında, Avrasya’da yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma görevi ön plana çıkıyor. Bu mimarinin amacı, Devlet Başkanı Putin’in de defalarca bahsettiği büyük Avrasya ortaklığının oluşum sürecini tamamlamak ve güçlendirmek. Bu süreç Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ortak çabaları sayesinde ilerliyor” dedi.“Bu sürecin güçlendirilmesinin, geniş Avrasya kıtamızda güvenlik konusunun ilerletilmesi için sağlam bir ekonomik temel oluşturacağı açık” diyen Rus Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240229/hint-askeri-uzman-sodhiden-putinin-avrasya-tezine-iliskin-degerlendirme-1081227613.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, avrasya, batı, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Lavrov: Rusya, Avrasya’da yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor

14:26 13.03.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi Avrupa-Atlantik kurumlarının yozlaşması nedeniyle Rusya’nın Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini ön plana çıkardığını belirtti.
Aleksandr Gorçakov Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında konuşan Lavrov, “Bölgesel düzeyde, AGİT’in bir Avrupa-Atlantik sembolü olarak tamamen yozlaşması bağlamında, Avrasya’da yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma görevi ön plana çıkıyor. Bu mimarinin amacı, Devlet Başkanı Putin’in de defalarca bahsettiği büyük Avrasya ortaklığının oluşum sürecini tamamlamak ve güçlendirmek. Bu süreç Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ortak çabaları sayesinde ilerliyor” dedi.
Bu sürecin güçlendirilmesinin, geniş Avrasya kıtamızda güvenlik konusunun ilerletilmesi için sağlam bir ekonomik temel oluşturacağı açık” diyen Rus Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçtiğimiz yılın ekim ayında böyle bir sistemin temellerini oluşturmaya yönelik çalışmalara başladık. Rusya, Minsk’teki uluslararası konferansa katıldı. Bu konferans, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne dönem başkanlığı yapan Belarus tarafından organize edildi ve ana konusu, Avrasya güvenlik sisteminin oluşum süreçleri ve beklentilerdi. Çalışmalar çeşitli platformlarda devam ediyor.

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