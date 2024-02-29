https://sputniknews.com.tr/20240229/hint-askeri-uzman-sodhiden-putinin-avrasya-tezine-iliskin-degerlendirme-1081227613.html

Hint askeri uzman Sodhi'den Putin'in 'Avrasya' tezine ilişkin değerlendirme

Hint askeri uzman Sodhi'den Putin'in 'Avrasya' tezine ilişkin değerlendirme

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin'in Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik çerçevesi oluşturma önerisini değerlendiren Hint askeri uzman emekli Yarbay Jamal Sodhi, bunun... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T17:35+0300

2024-02-29T17:35+0300

2024-02-29T17:35+0300

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federal meclis

federal meclis (rusya)

rusya federal meclisi

avrasya

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nato

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Sputnik'e demeç veren Hint uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin taşıdığını önemi anlattı.Öncelikle dünya çok sayıda savaş ve çatışmayla kuşatılmışken mevcut küresel kargaşa ve türbülansın üç ana nedeni olduğunu söyleyen Sodhi, bunun petrol, gaz ve silahlar olduğunu vurguladı.ABD'nin bağımsızlığını kazandığı 1776 yılından bu yana doğrudan veya vekaleten 201 savaşa katıldığına dikkat çeken Sodhi, "Afganistan, Irak veya Suriye'deki savaşlar dahil, ABD öncülüğündeki NATO, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana dünyanın tanık olduğu hemen hemen her savaş ve çatışmada yer aldı" dedi.Dolayısıyla Devlet Başkanı Putin'in Avrasya'da yeni bir güvenlik çerçevesine ilişkin sözlerinin önemli olduğunu kaydeden Sodhi, "Bu sözler, NATO'nun bugüne kadar sahip olduğu tek taraflı avantajı dengeleyeceği ve bunun yanında ülkelere kendi ulusal çıkarları ve ulusal güvenlikleri doğrultusunda seçim yapma olanağı sunacağı için önem taşıyor. Maalesef şu anda ülkeler bu imkana sahip değil" ifadelerini kullandı.Sodhi, Putin'in hamlesinin önümüzdeki dönemde Avrasya'nın ölüm ve yıkımdan korunmasını sağlayacağını da vurguladı.Putin, Federal Meclis konuşmasında, Batı'daki mevcut neslin savaş gibi zorlu sınavlardan geçmediğini, buna karşılık Rusya'nın birçok şey yaşadığını belirterek "ABD ve müttefiklerinin eylemleri Avrupa güvenlik sisteminin parçalanmasına yol açtı. Avrasya için yeni, eşit ve bölünmez bir güvenlik çerçevesi üzerinde çalışmamız gerekiyor. Rusya, buna ilgi duyan herkesle diyaloğa hazır. Egemen, güçlü bir Rusya olmadan sağlam bir dünya düzeni mümkün değil" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html

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rusya, vladimir putin, federal meclis, federal meclis (rusya), rusya federal meclisi, avrasya, güvenlik, nato, abd, hindistan, irak