https://sputniknews.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html
Putin, yıllık Federal Meclis konuşmasını gerçekleştirecek
Putin, yıllık Federal Meclis konuşmasını gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'te yıllık konuşmasını gerçekleşt 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T12:05+0300
2024-02-29T12:05+0300
2024-02-29T12:07+0300
dünya
vladimir putin
konuşma
açıklama
federal meclis
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın iç ve dış siyasetindeki gelişmelere, ülkenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.Başkent Moskova'daki Gostiny Dvor sergi salonunda milletvekillerine ve senatörlere hitap eden Rus liderin konuşmasını Sputnik'ten takip edebilirsiniz:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşması
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşması
2024-02-29T12:05+0300
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vladimir putin, видео, konuşma, açıklama, federal meclis, rusya
vladimir putin, видео, konuşma, açıklama, federal meclis, rusya
Putin, yıllık Federal Meclis konuşmasını gerçekleştirecek
12:05 29.02.2024 (güncellendi: 12:07 29.02.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'te yıllık konuşmasını gerçekleşt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın iç ve dış siyasetindeki gelişmelere, ülkenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.
Başkent Moskova'daki Gostiny Dvor sergi salonunda milletvekillerine ve senatörlere hitap eden Rus liderin konuşmasını Sputnik'ten takip edebilirsiniz: