https://sputniknews.com.tr/20240325/new-york-eyalet-meclisi-aldatma-cezasini-kaldirabilir--1082027545.html
New York eyalet meclisi 'aldatmayı' suç olmaktan çıkarabilir
New York eyalet meclisi 'aldatmayı' suç olmaktan çıkarabilir
Sputnik Türkiye
New York'ta 1907'den beri suç sayılan 'aldatma' cezasının kaldırılması tartışılıyor. Üç ay hapis cezası bulunan suç, mecliste yoğun tartışmalara sebep oluyor. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T14:36+0300
2024-03-25T14:36+0300
2024-03-25T14:38+0300
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New York Eyaleti'nde aldatmayı suç olmaktan çıkaracak bir yasa tasarısı, eyalet meclisine sunuldu. Eğer kabul edilirse, bu, 1907'den beri var olan ancak nadiren uygulanan bir yasanın sona ermesi anlamına gelecek.Cezası üç ay hapis Mevcut yasa, aldatmayı bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlıyor ve üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırıyor. Ancak yeni yasa tasarısı, bu tanımı ve cezayı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.Aldatma kişisel bir mesele diyen de var, cezanın gerekli olduğunu söyleyen de Yasa tasarısıyla ilgili olarak eyalet meclisinde hararetli tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Tasarının destekçileri, aldatmanın kişisel bir mesele olduğunu ve cezai yaptırım gerektirmemesi gerektiğini, buna ek olarak mevcut yasanın etkisiz olduğunu ve günümüz toplum normlarına uymadığını iddia ediyor.Ancak karşı çıkanlar, aldatmanın evlilik kutsallığını zedeleyeceğini ve ahlaki açıdan yanlış olduğunu, cezanın sembolik bir etki yarattığını belirterek kaldırılmasının olumsuz bir etki yaratacağı endişeleri dile getiriliyor.Yasa tasarısının meclisten geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor. Tasarının kabul edilmesi için her iki meclis tarafından da onaylanması ve vali tarafından imzalanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/unlu-oyuncu-lawrence-aldatma-iddialarina-yanit-verdi-1072954627.html
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new york, aldatma, aldatmak, ceza, eyalet meclisi, hapis, abd
new york, aldatma, aldatmak, ceza, eyalet meclisi, hapis, abd
New York eyalet meclisi 'aldatmayı' suç olmaktan çıkarabilir
14:36 25.03.2024 (güncellendi: 14:38 25.03.2024)
New York'ta 1907'den beri suç sayılan 'aldatma' cezasının kaldırılması tartışılıyor. Üç ay hapis cezası bulunan suç, mecliste yoğun tartışmalara sebep oluyor.
New York Eyaleti'nde aldatmayı suç olmaktan çıkaracak bir yasa tasarısı, eyalet meclisine sunuldu. Eğer kabul edilirse, bu, 1907'den beri var olan ancak nadiren uygulanan bir yasanın sona ermesi anlamına gelecek.
Mevcut yasa, aldatmayı bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlıyor ve üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırıyor. Ancak yeni yasa tasarısı, bu tanımı ve cezayı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Aldatma kişisel bir mesele diyen de var, cezanın gerekli olduğunu söyleyen de
Yasa tasarısıyla ilgili olarak eyalet meclisinde hararetli tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Tasarının destekçileri, aldatmanın kişisel bir mesele olduğunu ve cezai yaptırım gerektirmemesi gerektiğini, buna ek olarak mevcut yasanın etkisiz olduğunu ve günümüz toplum normlarına uymadığını iddia ediyor.
Ancak karşı çıkanlar, aldatmanın evlilik kutsallığını zedeleyeceğini ve ahlaki açıdan yanlış olduğunu, cezanın sembolik bir etki yarattığını belirterek kaldırılmasının olumsuz bir etki yaratacağı endişeleri dile getiriliyor.
Yasa tasarısının meclisten geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor. Tasarının kabul edilmesi için her iki meclis tarafından da onaylanması ve vali tarafından imzalanması gerekiyor.