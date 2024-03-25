https://sputniknews.com.tr/20240325/new-york-eyalet-meclisi-aldatma-cezasini-kaldirabilir--1082027545.html

New York eyalet meclisi 'aldatmayı' suç olmaktan çıkarabilir

New York eyalet meclisi 'aldatmayı' suç olmaktan çıkarabilir

Sputnik Türkiye

New York'ta 1907'den beri suç sayılan 'aldatma' cezasının kaldırılması tartışılıyor. Üç ay hapis cezası bulunan suç, mecliste yoğun tartışmalara sebep oluyor. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T14:36+0300

2024-03-25T14:36+0300

2024-03-25T14:38+0300

dünya

new york

aldatma

aldatmak

ceza

eyalet meclisi

hapis

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103985/53/1039855358_0:169:1914:1246_1920x0_80_0_0_dc2323bee94a467c0dbb3a62f8fed915.jpg

New York Eyaleti'nde aldatmayı suç olmaktan çıkaracak bir yasa tasarısı, eyalet meclisine sunuldu. Eğer kabul edilirse, bu, 1907'den beri var olan ancak nadiren uygulanan bir yasanın sona ermesi anlamına gelecek.Cezası üç ay hapis Mevcut yasa, aldatmayı bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlıyor ve üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırıyor. Ancak yeni yasa tasarısı, bu tanımı ve cezayı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.Aldatma kişisel bir mesele diyen de var, cezanın gerekli olduğunu söyleyen de Yasa tasarısıyla ilgili olarak eyalet meclisinde hararetli tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Tasarının destekçileri, aldatmanın kişisel bir mesele olduğunu ve cezai yaptırım gerektirmemesi gerektiğini, buna ek olarak mevcut yasanın etkisiz olduğunu ve günümüz toplum normlarına uymadığını iddia ediyor.Ancak karşı çıkanlar, aldatmanın evlilik kutsallığını zedeleyeceğini ve ahlaki açıdan yanlış olduğunu, cezanın sembolik bir etki yarattığını belirterek kaldırılmasının olumsuz bir etki yaratacağı endişeleri dile getiriliyor.Yasa tasarısının meclisten geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor. Tasarının kabul edilmesi için her iki meclis tarafından da onaylanması ve vali tarafından imzalanması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230628/unlu-oyuncu-lawrence-aldatma-iddialarina-yanit-verdi-1072954627.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, aldatma, aldatmak, ceza, eyalet meclisi, hapis, abd