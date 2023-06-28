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Ünlü oyuncu Lawrence aldatma iddialarına yanıt verdi
Ünlü oyuncu Lawrence aldatma iddialarına yanıt verdi
ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, 'Açlık Oyunları' serisinde başrolü paylaştığı Liam Hemsworth ile şarkıcı Miley Cyrus'un arasına girdiği ve çiftin bu yüzden... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:03+0300
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'Watch What Happens Live with Andy Cohen' adlı talk show programına konuk olan Lawrence iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Hemsworth ile bir kez öpüştüğünü ama bunun olduğu dönemde Hemsworth- Cyrus çiftinin çoktan ayrılma kararı aldığını söyledi. Sunucu Cohen konuya Cyrus'un son hit parçası 'Flowers' klibinden bahsederek girdi. Cyrus'un klipte giydiği altın renkli bir kıyafet, Lawrence'ın Açlık Oyunları dünya prömiyerinde giydiği elbiseye benzetilmiş, dolayısıyla ünlü oyuncuya bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Söylendiği gibi filmlerin çekimi sürerken, yani Hemsworth hâlâ Cyrus ile birlikteyken gizli ilişki yaşandığına dair iddiaları "Buna yanıt vermeyi çok isterim. Doğru değil. Tamamen dedikodu" diye niteleyen Lawrence, "Liam'la bir kez öpüştüğümüzü zaten herkes biliyor. Ama o ikisi ayrıldıktan yıllar sonra yaşandı. Dolayısıyla klipteki elbisenin tesadüften ibaret olduğunu sanıyorum" dedi. Hemsworth, 2012'de Cyrus'a evlenme teklif etmişti. Ertesi yıl nişanı atan çift 2016'da yeniden nişanlanmıştı, 2018'de evlenmişti. Fakat ünlü çift, Hemsworth'un 'büyük farklılıkları' gerekçe göstermesiyle Şubat 2020'de ilişkilerine nokta koydu.
https://sputniknews.com.tr/20190823/-miley-cyrus-aldatma-iddialarini-reddetti-esrarkes-kufurbaz-diyebilirsiniz-ama-yalanci-degilim-1039985915.html
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miley cyrus flowers, miley cyrusu aldattı mı, jennifer lawrence filmleri, liam hemsworth filmleri, no hard feelings
miley cyrus flowers, miley cyrusu aldattı mı, jennifer lawrence filmleri, liam hemsworth filmleri, no hard feelings

Ünlü oyuncu Lawrence aldatma iddialarına yanıt verdi

14:03 28.06.2023 (güncellendi: 14:05 28.06.2023)
© AP Photo / Vianney Le CaerJennifer Lawrence
Jennifer Lawrence - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Vianney Le Caer
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ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, 'Açlık Oyunları' serisinde başrolü paylaştığı Liam Hemsworth ile şarkıcı Miley Cyrus'un arasına girdiği ve çiftin bu yüzden boşandığı söylentilerini açıklığa kavuşturdu.
'Watch What Happens Live with Andy Cohen' adlı talk show programına konuk olan Lawrence iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Hemsworth ile bir kez öpüştüğünü ama bunun olduğu dönemde Hemsworth- Cyrus çiftinin çoktan ayrılma kararı aldığını söyledi.
Sunucu Cohen konuya Cyrus'un son hit parçası 'Flowers' klibinden bahsederek girdi. Cyrus'un klipte giydiği altın renkli bir kıyafet, Lawrence'ın Açlık Oyunları dünya prömiyerinde giydiği elbiseye benzetilmiş, dolayısıyla ünlü oyuncuya bir gönderme olarak yorumlanmıştı.
Söylendiği gibi filmlerin çekimi sürerken, yani Hemsworth hâlâ Cyrus ile birlikteyken gizli ilişki yaşandığına dair iddiaları "Buna yanıt vermeyi çok isterim. Doğru değil. Tamamen dedikodu" diye niteleyen Lawrence, "Liam'la bir kez öpüştüğümüzü zaten herkes biliyor. Ama o ikisi ayrıldıktan yıllar sonra yaşandı. Dolayısıyla klipteki elbisenin tesadüften ibaret olduğunu sanıyorum" dedi.
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