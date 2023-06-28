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https://sputniknews.com.tr/20230628/shakira-piquenin-beni-aldattigini-babam-yogun-bakimdayken-ogrendim--1072942941.html
Shakira: Pique'nin beni aldattığını babam yoğun bakımdayken öğrendim
Shakira: Pique'nin beni aldattığını babam yoğun bakımdayken öğrendim
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira iki çocuğunun babası, İspanyol futbolcu Gerard Pique ile Haziran 2022'deki şoke eden ayrılığıyla ilgili, göndermeli... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:46+0300
2023-06-28T09:46+0300
yaşam
shakira
gerard pique
baba
aldatma
futbolcu
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People dergisinin İspanyolca sayısına konuşan Shakira Pique'nin kendisini aldattığını babası hastanede yatarken öğrendiğini ve yıkıldığını söyledi. 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in düşüp ciddi biçimde yaralandığını anlatan Shakira, "Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu. Babam yoğun bakımda yatarken ben de aldatıldığımı öğreniyordum" dedi. Hayatının bu en zorlu döneminde, en iyi arkadaşı olarak gördüğü babasının yanına gidip tavsiye alamamanın ne kadar acı verici olduğunu da söyleyen Shakira, "Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu" ifadesini kullandı. Shakira ve Pique'nin Milan ve Sasha adında 10 ve 8 yaşlarında iki oğlu var. Ünlü şarkıcı yakın zamanda İspanya'dan ABD'ye taşındı. Pique ise hâlâ sevgilisi Clara Chia Marti ile birlikte.
https://sputniknews.com.tr/20230405/piquenin-shakira-ve-hayranlarina-yonelik-sozleri-tepki-cekti-yani-eski-sevgilim-latin-amerikali-1069202694.html
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shakira, gerard pique, baba, aldatma, futbolcu
shakira, gerard pique, baba, aldatma, futbolcu

Shakira: Pique'nin beni aldattığını babam yoğun bakımdayken öğrendim

09:46 28.06.2023
© AP Photo / Emilio MorenattiGerard Pique- Shakira
Gerard Pique- Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira iki çocuğunun babası, İspanyol futbolcu Gerard Pique ile Haziran 2022'deki şoke eden ayrılığıyla ilgili, göndermeli şarkıları sayılmazsa, ilk kez bu kadar detaylı konuştu.
People dergisinin İspanyolca sayısına konuşan Shakira Pique'nin kendisini aldattığını babası hastanede yatarken öğrendiğini ve yıkıldığını söyledi. 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in düşüp ciddi biçimde yaralandığını anlatan Shakira, "Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu. Babam yoğun bakımda yatarken ben de aldatıldığımı öğreniyordum" dedi.
Hayatının bu en zorlu döneminde, en iyi arkadaşı olarak gördüğü babasının yanına gidip tavsiye alamamanın ne kadar acı verici olduğunu da söyleyen Shakira, "Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu" ifadesini kullandı.
Shakira ve Pique'nin Milan ve Sasha adında 10 ve 8 yaşlarında iki oğlu var. Ünlü şarkıcı yakın zamanda İspanya'dan ABD'ye taşındı. Pique ise hâlâ sevgilisi Clara Chia Marti ile birlikte.
Shakira ve Gerard Pique - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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