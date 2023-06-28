https://sputniknews.com.tr/20230628/shakira-piquenin-beni-aldattigini-babam-yogun-bakimdayken-ogrendim--1072942941.html

Shakira: Pique'nin beni aldattığını babam yoğun bakımdayken öğrendim

Shakira: Pique'nin beni aldattığını babam yoğun bakımdayken öğrendim

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira iki çocuğunun babası, İspanyol futbolcu Gerard Pique ile Haziran 2022'deki şoke eden ayrılığıyla ilgili, göndermeli... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:46+0300

2023-06-28T09:46+0300

2023-06-28T09:46+0300

yaşam

shakira

gerard pique

baba

aldatma

futbolcu

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People dergisinin İspanyolca sayısına konuşan Shakira Pique'nin kendisini aldattığını babası hastanede yatarken öğrendiğini ve yıkıldığını söyledi. 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in düşüp ciddi biçimde yaralandığını anlatan Shakira, "Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu. Babam yoğun bakımda yatarken ben de aldatıldığımı öğreniyordum" dedi. Hayatının bu en zorlu döneminde, en iyi arkadaşı olarak gördüğü babasının yanına gidip tavsiye alamamanın ne kadar acı verici olduğunu da söyleyen Shakira, "Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu" ifadesini kullandı. Shakira ve Pique'nin Milan ve Sasha adında 10 ve 8 yaşlarında iki oğlu var. Ünlü şarkıcı yakın zamanda İspanya'dan ABD'ye taşındı. Pique ise hâlâ sevgilisi Clara Chia Marti ile birlikte.

https://sputniknews.com.tr/20230405/piquenin-shakira-ve-hayranlarina-yonelik-sozleri-tepki-cekti-yani-eski-sevgilim-latin-amerikali-1069202694.html

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shakira, gerard pique, baba, aldatma, futbolcu