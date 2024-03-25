Musk: Demokratlar kazanırsa ABD'nin sonu gelir
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
© AP Photo / Toby Melville
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ABD'li iş insanı Elon Musk, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bağlı olduğu Demokrat Parti'ye desteğini tamamen geri çektiğini, Demokratların yeniden kazanması halinde ABD'nin sonunun geleceğini belirtti.
ABD'de Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimine doğru gidilirken ve Başkan Biden ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki çekişme artarken Musk, sandıkta kime oy vereceğini açıkladı.
Sahibi olduğu X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşan Musk, birkaç yıl önceye kadar her zaman Demokrat Parti'ye oy verdiğinin altını çizerek "Artık kırmızı dalgaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, yoksa Amerika'nın sonu gelecek" ifadelerini kullandı.
ABD'de kırmızı Cumhuriyetçi Parti'yi simgelerken Demokratlar ise mavi rengi kullanıyor.
Ön seçimlerin devam ettiği ABD'de mevcut Başkan Biden ile eski Başkan Trump'ın sandıkta bir kez daha karşı karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Musk daha önce, 2020 başkanlık seçimlerinde 'isteksizce' Biden'a oy verdiğini söylemişti. Daha sonra Biden yönetiminin hayal kırıklığı yarattığını belirten Musk, özellikle de göç politikasını eleştirmişti. Musk, 2022'de Demokratların önceden 'iyilik partisi' olduğunu ancak değişip 'parçalama ve nefret partisi' haline geldiğini vurgulamıştı.
Sahibi olduğu X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşan Musk, birkaç yıl önceye kadar her zaman Demokrat Parti'ye oy verdiğinin altını çizerek "Artık kırmızı dalgaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, yoksa Amerika'nın sonu gelecek" ifadelerini kullandı.
ABD'de kırmızı Cumhuriyetçi Parti'yi simgelerken Demokratlar ise mavi rengi kullanıyor.
Ön seçimlerin devam ettiği ABD'de mevcut Başkan Biden ile eski Başkan Trump'ın sandıkta bir kez daha karşı karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Musk daha önce, 2020 başkanlık seçimlerinde 'isteksizce' Biden'a oy verdiğini söylemişti. Daha sonra Biden yönetiminin hayal kırıklığı yarattığını belirten Musk, özellikle de göç politikasını eleştirmişti. Musk, 2022'de Demokratların önceden 'iyilik partisi' olduğunu ancak değişip 'parçalama ve nefret partisi' haline geldiğini vurgulamıştı.