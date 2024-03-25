https://sputniknews.com.tr/20240325/musk-demokratlar-kazanirsa-abdnin-sonu-gelir-1082018699.html

Musk: Demokratlar kazanırsa ABD'nin sonu gelir

Musk: Demokratlar kazanırsa ABD'nin sonu gelir

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı Elon Musk, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bağlı olduğu Demokrat Parti'ye desteğini tamamen geri çektiğini, Demokratların yeniden kazanması... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T10:38+0300

2024-03-25T10:38+0300

2024-03-25T10:38+0300

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ABD'de Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimine doğru gidilirken ve Başkan Biden ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki çekişme artarken Musk, sandıkta kime oy vereceğini açıkladı.Sahibi olduğu X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşan Musk, birkaç yıl önceye kadar her zaman Demokrat Parti'ye oy verdiğinin altını çizerek "Artık kırmızı dalgaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, yoksa Amerika'nın sonu gelecek" ifadelerini kullandı.ABD'de kırmızı Cumhuriyetçi Parti'yi simgelerken Demokratlar ise mavi rengi kullanıyor.Ön seçimlerin devam ettiği ABD'de mevcut Başkan Biden ile eski Başkan Trump'ın sandıkta bir kez daha karşı karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Musk daha önce, 2020 başkanlık seçimlerinde 'isteksizce' Biden'a oy verdiğini söylemişti. Daha sonra Biden yönetiminin hayal kırıklığı yarattığını belirten Musk, özellikle de göç politikasını eleştirmişti. Musk, 2022'de Demokratların önceden 'iyilik partisi' olduğunu ancak değişip 'parçalama ve nefret partisi' haline geldiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/elon-musk-paylasti-beyin-cipi-takilan-hasta-dusunce-gucuyle-satranc-oynadi-1081904025.html

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