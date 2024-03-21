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Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı
Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı
Sputnik Türkiye
X platformunun ve aynı zamanda beyin çipi şirketinin sahibi olan Elon Musk sosyal medya hesabından beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın çevrimiçi satranç... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:43+0300
2024-03-21T11:43+0300
elon musk
neuralink
çip
dünya
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düşünce gücü
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Düşünce gücüyle oynanan satranç videosu dünya basınının gündemine yerleşti. Milyarder Elon Musk, sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink'te hastaya yerleştirilen beyin çipi sayesinde düşünce gücüyle satranç oynandığını gösteren görüntüleri paylaştı.Musk'ın X sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide, felç olan bir hastanın düşünce gücüyle satranç oynadığı görüntülendi. 29 yaşındaki felçli hasta Noland Arbaugh çevrimiçi satranç oynarken yaptığı açıklamada, ''Satranç oynamayı seviyorum, son birkaç yıldır ağız çubuğu kullanmak zorundaydım. Ama şu an her şey beynim tarafımdan yapılıyor. Sadece ekranda bir yere baktım ve istediğim yere hareket ediyordu.'' ifadelerini kullandı.Batı basınında çıkan haberlerde, Elon Musk'ın Neuralink implant projesi için büyük hedefleri olduğunu yazarken, bu teknolojinin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni tedavisinde kullanılabileceğine inanıldığı belirtildi.ABD basınında çıkan haberlerde ise Neuralink'in verileri kablosuz olarak ilettiğine dikkat çekilerek cihazın ve paylaştığı tüm verilerin laboratuvar ortamı dışında evde de kullanılabildiğine vurgu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/elon-musk-2029da-yapay-zeka-muhtemelen-tum-insanlarin-toplamindan-daha-akilli-olacak-1081654450.html
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elon musk, neuralink, çip, beyin, düşünce gücü, abd, x
elon musk, neuralink, çip, beyin, düşünce gücü, abd, x

Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

11:43 21.03.2024
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Toby Melville
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X platformunun ve aynı zamanda beyin çipi şirketinin sahibi olan Elon Musk sosyal medya hesabından beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın çevrimiçi satranç oynarken canlı yayınladığı görüntüleri paylaştı
Düşünce gücüyle oynanan satranç videosu dünya basınının gündemine yerleşti.
Milyarder Elon Musk, sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink'te hastaya yerleştirilen beyin çipi sayesinde düşünce gücüyle satranç oynandığını gösteren görüntüleri paylaştı.
Musk'ın X sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide, felç olan bir hastanın düşünce gücüyle satranç oynadığı görüntülendi.
29 yaşındaki felçli hasta Noland Arbaugh çevrimiçi satranç oynarken yaptığı açıklamada, ''Satranç oynamayı seviyorum, son birkaç yıldır ağız çubuğu kullanmak zorundaydım. Ama şu an her şey beynim tarafımdan yapılıyor. Sadece ekranda bir yere baktım ve istediğim yere hareket ediyordu.'' ifadelerini kullandı.
Batı basınında çıkan haberlerde, Elon Musk'ın Neuralink implant projesi için büyük hedefleri olduğunu yazarken, bu teknolojinin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni tedavisinde kullanılabileceğine inanıldığı belirtildi.
ABD basınında çıkan haberlerde ise Neuralink'in verileri kablosuz olarak ilettiğine dikkat çekilerek cihazın ve paylaştığı tüm verilerin laboratuvar ortamı dışında evde de kullanılabildiğine vurgu yapıldı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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