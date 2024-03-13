https://sputniknews.com.tr/20240313/elon-musk-2029da-yapay-zeka-muhtemelen-tum-insanlarin-toplamindan-daha-akilli-olacak-1081654450.html
Elon Musk: 2029'da yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha akıllı olacak
Elon Musk: 2029'da yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha akıllı olacak
Sputnik Türkiye
ABD’li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya hesabından ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak'' sözlerini paylaştı. 2029... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T13:57+0300
2024-03-13T13:57+0300
2024-03-13T13:57+0300
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elon musk
yapay zeka
insan
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X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk kendi X hesabından yapay zekanın geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.Musk, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyu alıntılayarak ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak, 2029 yılına gelindiğinde ise tüm insanların toplamından daha zeki olacak'' ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240310/elon-musk-ukraynanin-zorla-askere-alimina-tepki-gosterdi-daha-ne-kadar-kisinin-olmesi-gerek-1081564092.html
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elon musk, yapay zeka, insan
elon musk, yapay zeka, insan
Elon Musk: 2029'da yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha akıllı olacak
ABD’li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya hesabından ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak'' sözlerini paylaştı. 2029 yılına gelindiğinde yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha akıllı olacak.
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk kendi X hesabından yapay zekanın geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.
Musk, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyu alıntılayarak ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak, 2029 yılına gelindiğinde ise tüm insanların toplamından daha zeki olacak'' ifadesini kullandı.