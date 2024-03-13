https://sputniknews.com.tr/20240313/elon-musk-2029da-yapay-zeka-muhtemelen-tum-insanlarin-toplamindan-daha-akilli-olacak-1081654450.html

Elon Musk: 2029'da yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha akıllı olacak

Elon Musk: 2029'da yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha akıllı olacak

Sputnik Türkiye

ABD’li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya hesabından ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak'' sözlerini paylaştı. 2029... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:57+0300

2024-03-13T13:57+0300

2024-03-13T13:57+0300

dünya

elon musk

yapay zeka

insan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080910820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6b0d31d56fb459952eb2c57ee9e7f90.jpg

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk kendi X hesabından yapay zekanın geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.Musk, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyu alıntılayarak ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak, 2029 yılına gelindiğinde ise tüm insanların toplamından daha zeki olacak'' ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/elon-musk-ukraynanin-zorla-askere-alimina-tepki-gosterdi-daha-ne-kadar-kisinin-olmesi-gerek-1081564092.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, yapay zeka, insan