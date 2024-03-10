https://sputniknews.com.tr/20240310/elon-musk-ukraynanin-zorla-askere-alimina-tepki-gosterdi-daha-ne-kadar-kisinin-olmesi-gerek-1081564092.html

Elon Musk, Ukrayna'nın zorla askere alımına tepki gösterdi: 'Daha ne kadar kişinin ölmesi gerek?'

Elon Musk, Ukrayna'nın zorla askere alımına tepki gösterdi: 'Daha ne kadar kişinin ölmesi gerek?'

Sputnik Türkiye

X sosyal medya platformunun sahibi Musk, Ukrayna'da zorla askere alınan insanların paylaşıldığı videoya sert tepki gösterdi. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T16:56+0300

2024-03-10T16:56+0300

2024-03-10T16:59+0300

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Özel Askeri Operasyon sürerken, son dönemde on binlerce asker kaybeden Ukrayna gördüğü tüm erkekleri ölmek için askere göndermeye devam ediyor. Barış müzakerelerine yanaşmayan Ukrayna yetkililerinin zorla insanlara askerlere almasını gösteren bir videoya da Elon Musk, "Son yıllarda birçokları öldü, hala gelişme yok. Daha ne kadar fazla insanın ölmesi gerek?" tepkisini verdi.Musk, önceden de Rusya'nın barış planlarını haklı bulmuş, Ukrayna'nın barış şartlarını görüşmesi gerektiğini çok kez belirtmişti.

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