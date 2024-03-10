https://sputniknews.com.tr/20240310/bidenin-konusmasi-bir-aktivist-tarafindan-kesildi-sen-bir-diktatorsun-joe-sen-bir-soykirimcisin-1081557796.html

Biden'ın konuşması bir aktivist tarafından kesildi: 'Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın'

Biden'ın konuşması bir aktivist tarafından kesildi: 'Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın'

Sputnik Türkiye

Bir aktivist, Joe Biden'ın sözünü keserek "Sen bir soykırımcısın Joe Biden, sen bir diktatörsün" dedi. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T13:47+0300

2024-03-10T13:47+0300

2024-03-10T13:52+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

aktivist

gazze

filistin

soykırım

protesto

abd

diktatör

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Filistin yanlısı bir aktivist, güney Georgia eyaletindeki Atlanta'da bir kampanya konuşması yaparken Joe Biden'ın sözünü kesti. Aktivist, ”Sen bir diktatörsün, soykırımcı Joe," diye bağıran eylemci, “On binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor.” dedi. Kişinin hemen ardından Gizli Servis personelini tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü. Daha sonra Biden, protestocunun 'tutkusuna kızmadığını' söyledi. ABD lideri, “haksız yere mağdur edilen çok sayıda Filistinli var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html

gazze

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joe biden, aktivist, gazze, filistin, soykırım, protesto, abd, diktatör