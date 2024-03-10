https://sputniknews.com.tr/20240310/bidenin-konusmasi-bir-aktivist-tarafindan-kesildi-sen-bir-diktatorsun-joe-sen-bir-soykirimcisin-1081557796.html
Biden'ın konuşması bir aktivist tarafından kesildi: 'Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın'
Biden'ın konuşması bir aktivist tarafından kesildi: 'Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın'
Sputnik Türkiye
Bir aktivist, Joe Biden'ın sözünü keserek "Sen bir soykırımcısın Joe Biden, sen bir diktatörsün" dedi. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T13:47+0300
2024-03-10T13:47+0300
2024-03-10T13:52+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
aktivist
gazze
filistin
soykırım
protesto
abd
diktatör
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Filistin yanlısı bir aktivist, güney Georgia eyaletindeki Atlanta'da bir kampanya konuşması yaparken Joe Biden'ın sözünü kesti. Aktivist, ”Sen bir diktatörsün, soykırımcı Joe," diye bağıran eylemci, “On binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor.” dedi. Kişinin hemen ardından Gizli Servis personelini tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü. Daha sonra Biden, protestocunun 'tutkusuna kızmadığını' söyledi. ABD lideri, “haksız yere mağdur edilen çok sayıda Filistinli var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html
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joe biden, aktivist, gazze, filistin, soykırım, protesto, abd, diktatör
joe biden, aktivist, gazze, filistin, soykırım, protesto, abd, diktatör
Biden'ın konuşması bir aktivist tarafından kesildi: 'Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın'
13:47 10.03.2024 (güncellendi: 13:52 10.03.2024)
Bir aktivist, Joe Biden'ın sözünü keserek "Sen bir soykırımcısın Joe Biden, sen bir diktatörsün" dedi.
Filistin yanlısı bir aktivist, güney Georgia eyaletindeki Atlanta'da bir kampanya konuşması yaparken Joe Biden'ın sözünü kesti. Aktivist, ”Sen bir diktatörsün, soykırımcı Joe," diye bağıran eylemci, “On binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor.” dedi. Kişinin hemen ardından Gizli Servis personelini tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü.
Daha sonra Biden, protestocunun 'tutkusuna kızmadığını' söyledi. ABD lideri, “haksız yere mağdur edilen çok sayıda Filistinli var" dedi.