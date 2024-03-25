https://sputniknews.com.tr/20240325/muglada-35-buyuklugunde-deprem-1082036042.html
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T17:48+0300
2024-03-25T17:48+0300
2024-03-25T17:49+0300
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son dakika, muğla
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
17:48 25.03.2024 (güncellendi: 17:49 25.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.