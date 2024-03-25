https://sputniknews.com.tr/20240325/adanada-deprem--1082025057.html
Adana'da deprem
Adana'da deprem
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AFAD, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T13:19+0300
2024-03-25T13:19+0300
2024-03-25T13:39+0300
türkiye
adana
deprem
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AFAD, Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20240325/internette-100-bin-liraya-satilik-bebek-ilani-ultrason-fotografini-koydu-1082023795.html
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adana, deprem
Adana'da deprem
13:19 25.03.2024 (güncellendi: 13:39 25.03.2024)
AFAD, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD, Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu: