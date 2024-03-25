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00:43
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Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:52
1 dk
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İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
01:00
1 dk
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Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
01:15
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01:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
02:12
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
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1 dk
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03:42
1 dk
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04:00
2 dk
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04:14
2 dk
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Adana'da deprem
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AFAD, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD, Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu:
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Adana'da deprem

13:19 25.03.2024 (güncellendi: 13:39 25.03.2024)
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
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AFAD, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD, Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu:
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
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