https://sputniknews.com.tr/20240325/internette-100-bin-liraya-satilik-bebek-ilani-ultrason-fotografini-koydu-1082023795.html
İnternette 100 bin liraya 'satılık bebek' ilanı: Ultrason fotoğrafını koydu
İnternette 100 bin liraya 'satılık bebek' ilanı: Ultrason fotoğrafını koydu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada biri 40 günlük diğeri 30 gün sonra dünyaya gelecek iki bebeğe 100 bin TL değer biçildi. Bebeklerini satmak isteyenler bebekleri için ilan açtı... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T12:41+0300
2024-03-25T12:41+0300
2024-03-25T12:41+0300
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ekonomi
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İnternet üzerinden bebek satışı iddiası bir kez daha gündemde.Ekonomik sıkıntı çektiklerini iddia eden ve bebek sahibi olmak isteyen kişilerin, sosyal medya üzerinden doğmamış bebekleri satmaya çalıştıkları iddia edildi.Cumhuriyet'in haberine göre Kırıkkale’de bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı. Bir anne ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.İlana ultrason fotoğrafı koyduAntalya’da 23 yaşındaki bir anne ise doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı. Hamile kadın, doğum masraflarını da alıcının ödemesi gerektiğini özellikle belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240324/cubbeyle-adliye-ve-lokalde-gezdi-sosyal-medyada-paylasti-adanadaki-sahte-avukat-tutuklandi-1082008976.html
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bebek, satılık, anne, baba, çocuk, ekonomi, internet
bebek, satılık, anne, baba, çocuk, ekonomi, internet
İnternette 100 bin liraya 'satılık bebek' ilanı: Ultrason fotoğrafını koydu
Sosyal medyada biri 40 günlük diğeri 30 gün sonra dünyaya gelecek iki bebeğe 100 bin TL değer biçildi. Bebeklerini satmak isteyenler bebekleri için ilan açtı ve maddi zorlukları bahane gösterdi.
İnternet üzerinden bebek satışı iddiası bir kez daha gündemde.
Ekonomik sıkıntı çektiklerini iddia eden ve bebek sahibi olmak isteyen kişilerin, sosyal medya üzerinden doğmamış bebekleri satmaya çalıştıkları iddia edildi.
Cumhuriyet'in haberine
göre Kırıkkale’de bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim
” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi.
Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı. Bir anne ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.
İlana ultrason fotoğrafı koydu
Antalya’da 23 yaşındaki bir anne ise doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı. Hamile kadın, doğum masraflarını da alıcının ödemesi gerektiğini özellikle belirtti.