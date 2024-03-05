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Gizlice doğurduğu bebeği birinci kattan aşağı attığı iddia edilen kadın tutuklandı
Gizlice doğurduğu bebeği birinci kattan aşağı attığı iddia edilen kadın tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te, ailesinden gizli bir şekilde dünyaya getirdiği bebeği birinci kattan aşağı attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T19:57+0300
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istanbul il emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta Ahmet Yesevi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bebek bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.Ekipler, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti.Kadının ailesinden gizlice gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu birinci kattaki daireden aşağı attığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y. ile erkek arkadaşı D.Ç'yi gözaltına aldı.Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi A.Y. ile D.Ç. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyede D.Ç. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne A.Y. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/istanbul-emniyet-mudurlugunde-ara-atamalar-1079112391.html
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Gizlice doğurduğu bebeği birinci kattan aşağı attığı iddia edilen kadın tutuklandı

19:57 05.03.2024
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA
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İstanbul Pendik'te, ailesinden gizli bir şekilde dünyaya getirdiği bebeği birinci kattan aşağı attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta Ahmet Yesevi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bebek bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti.
Kadının ailesinden gizlice gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu birinci kattaki daireden aşağı attığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y. ile erkek arkadaşı D.Ç'yi gözaltına aldı.
Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi A.Y. ile D.Ç. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyede D.Ç. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne A.Y. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ara atamalar
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