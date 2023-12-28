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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ara atamalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ara atamalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ara atamalar kapsamında 5 ilçeye yeni müdür atandı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul il emniyet müdürlüğü
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Ara atamalar çerçevesinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken, Hüseyin Güleç Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Muhammet Ahmet Katipoğlu atandı.Yeni görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.Ara atamalarda ayrıca Ercan Bilgili Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gülseda Torun Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gürol Dikyol Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/istanbul-emniyetinden-avcilarda-emniyet-muduru-ile-eski-polis-arasindaki-arbedeye-iliskin-aciklama-1078758908.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, atama, sarıyer
istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, atama, sarıyer

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ara atamalar

01:03 28.12.2023
© AA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ara atamalar kapsamında 5 ilçeye yeni müdür atandı.
Ara atamalar çerçevesinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken, Hüseyin Güleç Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Muhammet Ahmet Katipoğlu atandı.
Yeni görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.
Ara atamalarda ayrıca Ercan Bilgili Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gülseda Torun Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gürol Dikyol Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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