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İstanbul emniyetinden, Avcılar'da emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama
İstanbul emniyetinden, Avcılar'da emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Avcılar ilçesinde görevli müstafi polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul emniyet müdürlüğü
avcılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.Vali Gül: Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır.İstanbul Valisi Davut Gülde olayla ilgili açıklama yaptı. X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:
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istanbul emniyet müdürlüğü, avcılar, davut gül
istanbul emniyet müdürlüğü, avcılar, davut gül

İstanbul emniyetinden, Avcılar'da emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama

19:46 22.12.2023 (güncellendi: 19:56 22.12.2023)
© AA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Avcılar ilçesinde görevli müstafi polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır."
Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Vali Gül: Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır.

İstanbul Valisi Davut Gülde olayla ilgili açıklama yaptı. X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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