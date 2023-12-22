https://sputniknews.com.tr/20231222/istanbul-emniyetinden-avcilarda-emniyet-muduru-ile-eski-polis-arasindaki-arbedeye-iliskin-aciklama-1078758908.html

İstanbul emniyetinden, Avcılar'da emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama

İstanbul emniyetinden, Avcılar'da emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Avcılar ilçesinde görevli müstafi polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T19:46+0300

2023-12-22T19:46+0300

2023-12-22T19:56+0300

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

avcılar

davut gül

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.Vali Gül: Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır.İstanbul Valisi Davut Gülde olayla ilgili açıklama yaptı. X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231128/yerlikaya-paylasti-emniyet-mudurleriyle-suc-orgutleri-toplantisi-1077850439.html

türkiye

avcılar

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istanbul emniyet müdürlüğü, avcılar, davut gül