İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla 'suç örgütleri' konulu toplantı yaptı.Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru etiketiyle X platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

Yerlikaya paylaştı: Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı

© AA / Orhan Çiçek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya © AA / Orhan Çiçek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini açıkladı.