https://sputniknews.com.tr/20231128/yerlikaya-paylasti-emniyet-mudurleriyle-suc-orgutleri-toplantisi-1077850439.html
Yerlikaya paylaştı: Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı
Yerlikaya paylaştı: Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T02:42+0300
2023-11-28T02:42+0300
2023-11-28T02:42+0300
türkiye
ali yerlikaya
emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet genel müdürü
suç
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla 'suç örgütleri' konulu toplantı yaptı.Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru etiketiyle X platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231125/yerlikaya-spor-musabakalarinda-bahis-ve-sans-oyunlari-duzenleyen-2-futbolcu-ve-58-supheli-yakalandi-1077766126.html
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ali yerlikaya, emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet genel müdürü, suç
ali yerlikaya, emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet genel müdürü, suç
Yerlikaya paylaştı: Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla 'suç örgütleri' konulu toplantı yaptı.
Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru etiketiyle X platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik.