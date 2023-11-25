https://sputniknews.com.tr/20231125/yerlikaya-spor-musabakalarinda-bahis-ve-sans-oyunlari-duzenleyen-2-futbolcu-ve-58-supheli-yakalandi-1077766126.html

Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleyen 2 futbolcu ve 58 şüpheli yakalandı

Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleyen 2 futbolcu ve 58 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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ali yerlikaya

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şüpheli

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-7' operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını belirtti.2 futbolcu da yakalandıBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231125/meteoroloji-ve-akomdan-dev-uyari-64-ile-sari-ve-turuncu-kod-hortum-olusma-riski-var-1077766086.html

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ali yerlikaya, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, şans oyunu, şans oyunları vergisi, şans oyunları, futbolcu, şüpheli