https://sputniknews.com.tr/20231125/yerlikaya-spor-musabakalarinda-bahis-ve-sans-oyunlari-duzenleyen-2-futbolcu-ve-58-supheli-yakalandi-1077766126.html
Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleyen 2 futbolcu ve 58 şüpheli yakalandı
Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleyen 2 futbolcu ve 58 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T09:02+0300
2023-11-25T09:02+0300
2023-11-25T09:28+0300
ali yerlikaya
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yasadışı bahis
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şans oyunu
şans oyunları vergisi
şans oyunları
futbolcu
şüpheli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-7' operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını belirtti.2 futbolcu da yakalandıBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231125/meteoroloji-ve-akomdan-dev-uyari-64-ile-sari-ve-turuncu-kod-hortum-olusma-riski-var-1077766086.html
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ali yerlikaya, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, şans oyunu, şans oyunları vergisi, şans oyunları, futbolcu, şüpheli
ali yerlikaya, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, şans oyunu, şans oyunları vergisi, şans oyunları, futbolcu, şüpheli
Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleyen 2 futbolcu ve 58 şüpheli yakalandı
09:02 25.11.2023 (güncellendi: 09:28 25.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-7' operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: