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Meteoroloji ve AKOM'dan dev uyarı: 64 şehre sarı ve turuncu kod, hortum oluşma riski var
Meteoroloji ve AKOM'dan dev uyarı: 64 şehre sarı ve turuncu kod, hortum oluşma riski var
Hafta sonu hava durumu için Meteoroloji, Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. 25- 26 Kasım İstanbul başta olmak üzere 64 ilde yağış ve fırtına etkili... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T09:23+0300
2023-11-25T09:26+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
sarı kod
turuncu kod
istanbul
ankara
izmir
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Hortum oluşma riski varMevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle 64 kente sarı/turuncu kodlu uyarıda bulunduYapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Sarı kodlu uyarı verilen kentlerYarın kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.Turuncu uyarı verilen şehirlerKuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Balıkesir, Gümüşhane, Giresun, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunuldu.Fırtına uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.26 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre yarın hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düşecek. Marmara'da fırtınanın etkisini daha da artırması bekleniyor.Pazar günü, ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yurdun kalan tüm bölümlerinde ise kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Aynı gün ülke genelinde rüzgarın Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, iç kesimlerde güneybatı, doğu kesimlerde ise güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde azalarak pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.AKOM'dan İstanbul için uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyorRüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.
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Meteoroloji ve AKOM'dan dev uyarı: 64 şehre sarı ve turuncu kod, hortum oluşma riski var

09:23 25.11.2023 (güncellendi: 09:26 25.11.2023)
Fırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
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Hafta sonu hava durumu için Meteoroloji, Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. 25- 26 Kasım İstanbul başta olmak üzere 64 ilde yağış ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 kente sarı/turuncu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hortum oluşma riski var

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle 64 kente sarı/turuncu kodlu uyarıda bulundu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kodlu uyarı verilen kentler

Yarın kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Turuncu uyarı verilen şehirler

Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Balıkesir, Gümüşhane, Giresun, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunuldu.

Fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre yarın hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düşecek. Marmara'da fırtınanın etkisini daha da artırması bekleniyor.
Pazar günü, ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yurdun kalan tüm bölümlerinde ise kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Aynı gün ülke genelinde rüzgarın Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, iç kesimlerde güneybatı, doğu kesimlerde ise güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde azalarak pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul için uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.
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