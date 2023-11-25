https://sputniknews.com.tr/20231125/butun-eftfast-islemlerinde-azami-ucret-tarifesi-ayni-olacak-1077765682.html

Bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak

Bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak

Hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı. 1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T01:18+0300

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ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

fast

fast sistemi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221227/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslarinin-fast-sistemine-katilimina-iliskin-hazirliklar-tamamlandi-1065079056.html

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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fast , fast sistemi