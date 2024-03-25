https://sputniknews.com.tr/20240325/moskovadaki-teror-saldirisi-ardindan-fransada-teror-alarmi-en-ust-seviyeye-cikarildi-1082018151.html
Moskova'daki terör saldırısı ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı
Moskova'daki terör saldırısı ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da terör alarmı seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T10:13+0300
2024-03-25T10:13+0300
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terörizm
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Fransa, Moskova'daki terör saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu, ulusal güvenlik uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 'saldırı acil durumu' anlamına geliyor.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X'te yaptığı açıklamada Moskova'daki saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve Fransa'ya yönelik tehditleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını ve saldırı acil durumunun, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün tetikte olmasını ve gerekli önlemleri almasını gerektirdiğini belirtti. Buna ek olarak güvenlik güçlerinin artırılmış yetkilerle sahada olacağını ve halka da tetikte olmaları ve şüpheli bir durum görürlerse yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunduğunu açıklandı.Fransa'da terör tehdidi seviyesinin en üst düzeye çıkarılması şu adımları öngörüyor:
https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyada-bugun-ulusal-yas-ilan-edildi-1081996964.html
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fransa, emmanuel macron, terörizm, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör alarmı, paris
fransa, emmanuel macron, terörizm, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör alarmı, paris
Moskova'daki terör saldırısı ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı
10:13 25.03.2024 (güncellendi: 10:14 25.03.2024)
Fransa'da terör alarmı seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı.
Fransa, Moskova'daki terör saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu, ulusal güvenlik uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 'saldırı acil durumu' anlamına geliyor.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X'te yaptığı açıklamada Moskova'daki saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve Fransa'ya yönelik tehditleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını ve saldırı acil durumunun, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün tetikte olmasını ve gerekli önlemleri almasını gerektirdiğini belirtti.
Buna ek olarak güvenlik güçlerinin artırılmış yetkilerle sahada olacağını ve halka da tetikte olmaları ve şüpheli bir durum görürlerse yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunduğunu açıklandı.
Fransa'da terör tehdidi seviyesinin en üst düzeye çıkarılması şu adımları öngörüyor:
Kamu binalarının ve tesislerinin güvenliğinin artırılması
Toplu taşıma araçlarında ve kritik altyapılarda daha sıkı güvenlik kontrolleri
Güvenlik güçlerinin sokaklarda daha görünür olması
Halkın tetikte olması ve şüpheli bir durum görürse yetkililere bildirmesi.