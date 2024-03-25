https://sputniknews.com.tr/20240325/moskovadaki-teror-saldirisi-ardindan-fransada-teror-alarmi-en-ust-seviyeye-cikarildi-1082018151.html

Moskova'daki terör saldırısı ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

Moskova'daki terör saldırısı ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'da terör alarmı seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

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Fransa, Moskova'daki terör saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu, ulusal güvenlik uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 'saldırı acil durumu' anlamına geliyor.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X'te yaptığı açıklamada Moskova'daki saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve Fransa'ya yönelik tehditleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını ve saldırı acil durumunun, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün tetikte olmasını ve gerekli önlemleri almasını gerektirdiğini belirtti. Buna ek olarak güvenlik güçlerinin artırılmış yetkilerle sahada olacağını ve halka da tetikte olmaları ve şüpheli bir durum görürlerse yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunduğunu açıklandı.Fransa'da terör tehdidi seviyesinin en üst düzeye çıkarılması şu adımları öngörüyor:

https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyada-bugun-ulusal-yas-ilan-edildi-1081996964.html

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fransa, emmanuel macron, terörizm, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör alarmı, paris