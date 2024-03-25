https://sputniknews.com.tr/20240325/meteoroloji-ve-valilikten-pes-pese-firtina-uyarisi-istanbul-izmir-ankara-ve-20-ile-sari-alarm-1082011468.html

Meteoroloji ve valilikten peş peşe fırtına uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara ve 20 şehre sarı alarm

Meteoroloji ve valilikten peş peşe fırtına uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara ve 20 şehre sarı alarm

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T05:47+0300

2024-03-25T05:47+0300

2024-03-25T05:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yarın Marmara Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de ise aralıklarla yağmur görülecek. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den uyarıİstanbul Valiliği, bugün kentte beklenen fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.Açıklamada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Ankara'da uyarıAnkara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.İzmir'de fırtınaya dikkatİzmir için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kent genelinde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı tedbir alınması gerektiği duyuruldu.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Sarı kodlu uyarı yapılan illerSarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle sıralandı: Bu hafta hava nasıl olacak?Salı günü ülkenin doğusunda kendini göstermesi beklenen yağışlar yüksek kesimlerde kar olarak etkileyecek. Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışın kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların etkisini kaybedeceği çarşamba günü ise sıcaklık değerlerinde artış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde 20 derece dolaylarında olması beklenen sıcaklıklar, Ege ve Akdeniz'de 25 dereceye yaklaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20240325/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-muglada-deprem-1082011523.html

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