https://sputniknews.com.tr/20240325/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-muglada-deprem-1082011523.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Muğla'da deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Muğla'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler için yaptığı açıklamada Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-25T05:52+0300

türkiye

muğla

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son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

son dakika

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AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'de yerin 7.09 kilometre altında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20240325/meteoroloji-ve-valilikten-pes-pese-firtina-uyarisi-istanbul-izmir-ankara-ve-20-ile-sari-alarm-1082011468.html

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