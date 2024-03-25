https://sputniknews.com.tr/20240325/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-muglada-deprem-1082011523.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Muğla'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler için yaptığı açıklamada Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T05:31+0300
2024-03-25T05:31+0300
2024-03-25T05:52+0300
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son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'de yerin 7.09 kilometre altında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/meteoroloji-ve-valilikten-pes-pese-firtina-uyarisi-istanbul-izmir-ankara-ve-20-ile-sari-alarm-1082011468.html
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muğla deprem, son depremler, muğla deprem mi oldu, nerede deprem oldu, muğla depremi kaç, muğla deprem büyüklüğü
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Muğla'da deprem
05:31 25.03.2024 (güncellendi: 05:52 25.03.2024)
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler için yaptığı açıklamada Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.