https://sputniknews.com.tr/20240325/macron-rusyaya-terorle-mucadele-isbirligini-pekistirmeyi-onerdik-1082034306.html
Macron: Rusya'ya terörle mücadele işbirliğini pekiştirmeyi önerdik
Macron: Rusya'ya terörle mücadele işbirliğini pekiştirmeyi önerdik
Sputnik Türkiye
Rusya'ya ağır yenilgi yaşatmak istediklerini defaatle dile getiren ve son dönemde Ukrayna'ya NATO askeri gönderme fikrini ısrarcı bir şekilde gündemde tutan... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T16:40+0300
2024-03-25T16:40+0300
2024-03-25T16:40+0300
dünya
emmanuel macron
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rusya
paris
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
işid
daeş
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'ün hedef alındığı terör saldırısı sonrası Rusya'ya terörle mücadele işbirliğini pekiştirmeyi önerdiklerini açıkladı.Ziyaret için gittiği Fransız Guyanası'nda basın mensuplarının Paris'in Crocus saldırısına tepkisine ilişkin sorularını yanıtlayan Macron, "Elimizde bulunan ve Rus tarafının işine yarayabilecek bilgilere dayanarak, işbirliğimizi önerebilmek için hem teknik hem de bakanlık düzeyinde olmak üzere her düzeyde temaslara başladık" dedi.Macron, bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeniden temas kurma olasılığının sorulması üzerine de "İlk başlarda görüş alışverişi bu düzeylerde yapılacak, sonraki aşama durumun gelişmesine bağlı" yanıtını verdi.Fransa'nın terörün çeşitli tezahürleriyle birçok kez karşı karşıya geldiğini kaydeden Macron, Crocus saldırısını üstlenen IŞİD'in son aylarda Fransa topraklarında da birkaç saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.Fransa, Moskova'daki terör saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu, ulusal güvenlik uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 'saldırı acil durumu' anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240325/moskovadaki-teror-saldirisi-ardindan-fransada-teror-alarmi-en-ust-seviyeye-cikarildi-1082018151.html
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emmanuel macron, fransa, rusya, paris, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, işid, daeş, avrupa
emmanuel macron, fransa, rusya, paris, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, işid, daeş, avrupa
Macron: Rusya'ya terörle mücadele işbirliğini pekiştirmeyi önerdik
Rusya'ya ağır yenilgi yaşatmak istediklerini defaatle dile getiren ve son dönemde Ukrayna'ya NATO askeri gönderme fikrini ısrarcı bir şekilde gündemde tutan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terörle mücadele alanında Moskova'yla yapılan işbirliğini artırmak istediklerini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'ün hedef alındığı terör saldırısı sonrası Rusya'ya terörle mücadele işbirliğini pekiştirmeyi önerdiklerini açıkladı.
Ziyaret için gittiği Fransız Guyanası'nda basın mensuplarının Paris'in Crocus saldırısına tepkisine ilişkin sorularını yanıtlayan Macron, "Elimizde bulunan ve Rus tarafının işine yarayabilecek bilgilere dayanarak, işbirliğimizi önerebilmek için hem teknik hem de bakanlık düzeyinde olmak üzere her düzeyde temaslara başladık" dedi.
Macron, bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeniden temas kurma olasılığının sorulması üzerine de "İlk başlarda görüş alışverişi bu düzeylerde yapılacak, sonraki aşama durumun gelişmesine bağlı" yanıtını verdi.
Fransa'nın terörün çeşitli tezahürleriyle
birçok kez karşı karşıya geldiğini kaydeden Macron, Crocus saldırısını üstlenen IŞİD'in
son aylarda Fransa topraklarında da birkaç saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Fransa, Moskova'daki terör saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu, ulusal güvenlik uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 'saldırı acil durumu' anlamına geliyor.