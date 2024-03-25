https://sputniknews.com.tr/20240325/macaristan-ukraynaya-ihtiyacimiz-yok-rus-gazi-turkakim-uzerinden-geliyor-1082034713.html

Macaristan: Ukrayna'ya ihtiyacımız yok, Rus gazı TürkAkım üzerinden geliyor

Macaristan: Ukrayna'ya ihtiyacımız yok, Rus gazı TürkAkım üzerinden geliyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden transferine ihtiyaçları olmadığını, zira Rus gazını TürkAkım doğalgaz... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T16:52+0300

2024-03-25T16:52+0300

2024-03-25T16:52+0300

ukrayna krizi

rosatom

nükleer

soçi

rusya

macaristan

peter szijjarto

türkakım

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Kiev'in Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaları 2024 sonrasında uzatmama kararı almasını değerlendiren Szijjarto, "Macaristan'a gaz tedarikinin artık TürkAkım üzerinden yapıldığı göz önüne alındığında, bunun bizim için bir önemi yok. Sırbistan, Türkiye ve Bulgaristan ile birlikte TürkAkım'ı inşa etmenin bizim açımızdan mükemmel bir karar olduğunu düşünüyorum. Artık bu hat, gaz tedarikimizin güvenliğini sağlıyor. Ukrayna üzerinden transite ihtiyacımız yok. Ukrayna'nın Rus gazının transitine ilişkin kararının bize hiçbir etkisi olmayacak" ifadelerini kullandı.'TürkAkım'dan aldığımız gazı artırabiliriz'Bununla beraber Szijjarto, Macaristan'ın TürkAkım hattından aldığı gazın kapasitesini artırabileceğini söyledi.TürkAkım'ın Macaristan'a giriş kapasitesinin yıllık 8.5 milyar metreküp olduğunu ve geçen yıl 5.6 milyar metreküp gaz aldıklarını kaydeden Szijjarto, dolayısıyla hacmi artırmak için boş kapasite bulunduğunu, bunun sorun teşkil etmeyeceğini vurguladı.'Ukrayna'ya silah ve asker göndermeyeceğiz'Bu arada Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna'ya silah ve asker göndermeyeceğinin altını çizdi.Macaristan'ın bu konudaki tutumunun çok açık olduğunu söyleyen Szijjarto, "Bu bizim kırmızı çizgimiz. Ukrayna'ya hiçbir zaman silah tedarik etmedik. Silah göndermiyoruz, asker göndermiyoruz. Bunu neden yapalım?" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240325/uluslararasi-atomexpo-2024-forumu-socide-basladi-1082030851.html

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rosatom, nükleer, soçi, rusya, macaristan, peter szijjarto, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ukrayna