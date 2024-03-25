https://sputniknews.com.tr/20240325/kremlin-crocus-saldirisinin-sorusturmasinda-batili-ulkelerle-temas-kurulmadi-1082024558.html
Kremlin: Crocus saldırısının soruşturmasında Batılı ülkelerle temas kurulmadı
Kremlin: Crocus saldırısının soruşturmasında Batılı ülkelerle temas kurulmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City Hall'deki terör saldırısının soruşturulması kapsamında Batılı ülkelerle herhangi bir temas kurulmadığını söyledi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T12:45+0300
2024-03-25T12:45+0300
2024-03-25T13:11+0300
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Peskov, gazetecilerin Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının soruşturma sürecinde Batılı ülkelerle irtibata geçilip geçilmediğini sorması üzerine "Şu anda Batılılarla herhangi bir temas bulunmuyor" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin saldırıya ilişkin çalışmaları kendilerinin yürüttüğünü belirterek diğer ülkelerin yardımının söz konusu olmadığının altını çizdi.Saldırının ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov 11 zanlının yakalandığını duyurmuş, ardından 4 zanlı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Gazeteciler, diğer 7 zanlının kimliklerini Peskov'a sordu. Kremlin Sözcüsü, "Soruşturma sürüyor ve Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından soruşturmanın gidişatı hakkında yorum yapılması son derece yanlış. Bunu yapmayacağız" dedi.'Putin saldırı sonrası alınacak önlemlerle ilgili toplantı yapacak'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir toplantı yaparak Crocus saldırısı sonrası alınacak önlemleri kurmaylarıyla istişare edeceğini açıkladı.Peskov, toplantıya kolluk kuvvetlerinin yöneticilerinin, sosyal alandaki temsilcilerin, Moskova ve Moskova Bölgesi'nin yöneticilerinin katılacağını bildirdi.'İdam cezasıına ilişkin moratoryumun kaldırılma ihtimalini tartışmıyoruz'Peskov, şu anda Kremlin'in Rusya'da 1997'den bu yana yasaklanan idam cezasına ilişkin moratoryumun kaldırılma ihtimaliyle ilgili tartışmalara katılmadığını da sözlerine ekledi.'İstihbarat verileri ifşa edilmiyor'Peskov, ABD'nin Crocus saldırısından önce Rusya'ya somut istihbarat verileri sunup sunmadığının sorulması karşısındaysa "İstihbarat verileri hiçbir zaman Kremlin'e sunulmuyor. Bunlar istihbarat kanalları üzerinden istihbarat servisleri arasında aktarılıyor. Dolayısıyla bunlar hassas bilgi kategorisinde yer alıyor ve elbette ifşa edilmiyor" ifadelerini kullandı.'Terörle mücadelede uluslararası işbirliği gerekli'Kremlin Sözcüsü, dünyadaki hiçbir ülke ve kentin terör tehdidinden tamamen muaf olamayacağını söyleyerek terör tehdidine karşı mücadelenin tam teşekküllü uluslararası işbirliğini gerektirdiğini vurguladı. Ancak son derece şiddetli cepheleşmenin yaşandığı bu dönemde hiçbir şekilde işbirliği yapılamadığına dikkat çekti.Peskov, Rus istihbarat servislerinin durmaksızın çalıştıklarını ve Rusya'nın, Rus toplumunun önündeki tüm tehditleri, tüm meydan okumaları ele aldıklarını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/crocusta-saldiri-duzenleyen-teroristleri-yakalayan-muhafizlara-madalya-takildi-1082014718.html
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, terör, kremlin, dmitriy peskov, batı, istihbarat, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, terör, kremlin, dmitriy peskov, batı, istihbarat, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Kremlin: Crocus saldırısının soruşturmasında Batılı ülkelerle temas kurulmadı
12:45 25.03.2024 (güncellendi: 13:11 25.03.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City Hall'deki terör saldırısının soruşturulması kapsamında Batılı ülkelerle herhangi bir temas kurulmadığını söyledi.
Peskov, gazetecilerin Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının soruşturma sürecinde Batılı ülkelerle irtibata geçilip geçilmediğini sorması üzerine "Şu anda Batılılarla herhangi bir temas bulunmuyor" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin saldırıya ilişkin çalışmaları kendilerinin yürüttüğünü belirterek diğer ülkelerin yardımının söz konusu olmadığının altını çizdi.
Saldırının ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov 11 zanlının yakalandığını duyurmuş, ardından 4 zanlı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Gazeteciler, diğer 7 zanlının kimliklerini Peskov'a sordu. Kremlin Sözcüsü, "Soruşturma sürüyor ve Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından soruşturmanın gidişatı hakkında yorum yapılması son derece yanlış. Bunu yapmayacağız" dedi.
'Putin saldırı sonrası alınacak önlemlerle ilgili toplantı yapacak'
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir toplantı yaparak Crocus saldırısı sonrası alınacak önlemleri kurmaylarıyla istişare edeceğini açıkladı.
Peskov, toplantıya kolluk kuvvetlerinin yöneticilerinin, sosyal alandaki temsilcilerin, Moskova ve Moskova Bölgesi'nin yöneticilerinin katılacağını bildirdi.
'İdam cezasıına ilişkin moratoryumun kaldırılma ihtimalini tartışmıyoruz'
Peskov, şu anda Kremlin'in Rusya'da 1997'den bu yana yasaklanan idam cezasına ilişkin moratoryumun kaldırılma ihtimaliyle ilgili tartışmalara katılmadığını da sözlerine ekledi.
'İstihbarat verileri ifşa edilmiyor'
Peskov, ABD'nin Crocus saldırısından önce Rusya'ya somut istihbarat verileri sunup sunmadığının sorulması karşısındaysa "İstihbarat verileri hiçbir zaman Kremlin'e sunulmuyor. Bunlar istihbarat kanalları üzerinden istihbarat servisleri arasında aktarılıyor. Dolayısıyla bunlar hassas bilgi kategorisinde yer alıyor ve elbette ifşa edilmiyor" ifadelerini kullandı.
'Terörle mücadelede uluslararası işbirliği gerekli'
Kremlin Sözcüsü, dünyadaki hiçbir ülke ve kentin terör tehdidinden tamamen muaf olamayacağını söyleyerek terör tehdidine karşı mücadelenin tam teşekküllü uluslararası işbirliğini gerektirdiğini vurguladı. Ancak son derece şiddetli cepheleşmenin yaşandığı bu dönemde hiçbir şekilde işbirliği yapılamadığına dikkat çekti.
Peskov, Rus istihbarat servislerinin durmaksızın çalıştıklarını ve Rusya'nın, Rus toplumunun önündeki tüm tehditleri, tüm meydan okumaları ele aldıklarını da sözlerine ekledi.