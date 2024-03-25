https://sputniknews.com.tr/20240325/crocusta-saldiri-duzenleyen-teroristleri-yakalayan-muhafizlara-madalya-takildi-1082014718.html
Crocus'ta saldırı düzenleyen teröristleri yakalayan muhafızlara madalya takıldı
Crocus'ta saldırı düzenleyen teröristleri yakalayan muhafızlara madalya takıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonu saldırganlarını Bryansk bölgesinde yakalayan sınır muhafızlarına devlet ve bakanlık... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T08:26+0300
2024-03-25T08:26+0300
2024-03-25T08:26+0300
dünya
crocus expo
crocus city hall
terör
terör saldırısı
terör örgütleri
rusya
moskova
ulusal yas
ukrayna
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/19/1082014561_0:372:2885:1995_1920x0_80_0_0_875aa5823deac2100182ffc92e74cc79.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Leningrad Askeri Bölge Komuta Yardımcısı Korgeneral Esedulla Abaçev, Crocus City Hall saldırısına katılan teröristlerin Bryansk bölgesinde yakalanması sırasında marifetlerini sergileyen Rusya Federasyonu Devlet Sınırı Koruma Grubu askerlerine devlet ve bakanlık ödüllerini takdim etti” ifadesine yer verildi.Ödül töreninin, askerlerin bağlı olduğu birliğin bulunduğu üste düzenlediği belirtilirken Abaçev’in operasyona katılan her bir askeri bizzat tebrik ederek verilen görevi eksiksiz yerine getirdikleri için takdir etti. Askerlere ‘Cesaret’ ve ‘Marifet’ madalyaları sunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyada-bugun-ulusal-yas-ilan-edildi-1081996964.html
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/19/1082014561_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_fdbc5e24c6f7a2dd1c80b2d50f5add22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
crocus expo, crocus city hall, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, rusya, moskova, ulusal yas, ukrayna, madalya
crocus expo, crocus city hall, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, rusya, moskova, ulusal yas, ukrayna, madalya
Crocus'ta saldırı düzenleyen teröristleri yakalayan muhafızlara madalya takıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonu saldırganlarını Bryansk bölgesinde yakalayan sınır muhafızlarına devlet ve bakanlık ödüllerinin takdim edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Leningrad Askeri Bölge Komuta Yardımcısı Korgeneral Esedulla Abaçev, Crocus City Hall saldırısına katılan teröristlerin Bryansk bölgesinde yakalanması sırasında marifetlerini sergileyen Rusya Federasyonu Devlet Sınırı Koruma Grubu askerlerine devlet ve bakanlık ödüllerini takdim etti” ifadesine yer verildi.
Ödül töreninin, askerlerin bağlı olduğu birliğin bulunduğu üste düzenlediği belirtilirken Abaçev’in operasyona katılan her bir askeri bizzat tebrik ederek verilen görevi eksiksiz yerine getirdikleri için takdir etti. Askerlere ‘Cesaret’ ve ‘Marifet’ madalyaları sunuldu.