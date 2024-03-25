https://sputniknews.com.tr/20240325/crocusta-saldiri-duzenleyen-teroristleri-yakalayan-muhafizlara-madalya-takildi-1082014718.html

Crocus'ta saldırı düzenleyen teröristleri yakalayan muhafızlara madalya takıldı

Crocus'ta saldırı düzenleyen teröristleri yakalayan muhafızlara madalya takıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonu saldırganlarını Bryansk bölgesinde yakalayan sınır muhafızlarına devlet ve bakanlık... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T08:26+0300

2024-03-25T08:26+0300

2024-03-25T08:26+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Leningrad Askeri Bölge Komuta Yardımcısı Korgeneral Esedulla Abaçev, Crocus City Hall saldırısına katılan teröristlerin Bryansk bölgesinde yakalanması sırasında marifetlerini sergileyen Rusya Federasyonu Devlet Sınırı Koruma Grubu askerlerine devlet ve bakanlık ödüllerini takdim etti” ifadesine yer verildi.Ödül töreninin, askerlerin bağlı olduğu birliğin bulunduğu üste düzenlediği belirtilirken Abaçev’in operasyona katılan her bir askeri bizzat tebrik ederek verilen görevi eksiksiz yerine getirdikleri için takdir etti. Askerlere ‘Cesaret’ ve ‘Marifet’ madalyaları sunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyada-bugun-ulusal-yas-ilan-edildi-1081996964.html

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crocus expo, crocus city hall, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, rusya, moskova, ulusal yas, ukrayna, madalya