https://sputniknews.com.tr/20240325/kredi-karti-kullananlara-uzmanindan-uyari-komisyon-artisinin-tuketiciye-yansimasi-yasal-degil-1082028109.html

Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: 'Komisyon artışının tüketiciye yansıması yasal değil'

Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: 'Komisyon artışının tüketiciye yansıması yasal değil'

Sputnik Türkiye

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirterek... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T15:07+0300

2024-03-25T15:07+0300

2024-03-25T15:07+0300

ekonomi

kredi kartı

komisyon

iban

tüketici

banka

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Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.'Yasal yollara başvuracağız'Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240316/kredi-karti-karari-sonrasi-bankalardan-onemli-uyari-tespit-edilirse-yaptirim-uygulanacak-1081747986.html

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