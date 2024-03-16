https://sputniknews.com.tr/20240316/kredi-karti-karari-sonrasi-bankalardan-onemli-uyari-tespit-edilirse-yaptirim-uygulanacak-1081747986.html

Kredi kartı kararı sonrası bankalardan önemli uyarı: Tespit edilirse yaptırım uygulanacak

Kredi kartı kararı sonrası bankalardan önemli uyarı: Tespit edilirse yaptırım uygulanacak

Sputnik Türkiye

Kredi kartı nakit avansı ve bireysel kredilere ilişkin alınan kararların yankıları devam ederken, bankalar tarafından yeni bir hamle geldi. Müşterilere yönelik... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T10:31+0300

2024-03-16T10:31+0300

2024-03-16T12:25+0300

ekonomi

banka

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Yatırım amaçlı ve düğün sezonuna hazırlık gibi nedenlerle altın ve döviz talebi artarken, döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüntüler sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.Darphane’nin ise altın üretimini arttırmak için yeni fabrika kuracağı dile getirilmiş, çift vardiyaya geçilmişti.Tüm bunlar yaşanırken bankalardan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Nakit avans ve tüketici kredisi kullanmak isteyenlere bir uyarı yapıldı. “Bilindiği üzere tüketici kredileri; gerçek kişi tüketicilerin eğitim, sağlık, seyahat, taşınma, evlilik, alışveriş vb. kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir defada sağlanan finansal destek kredileridir” denilen uyarıda şu ifadeler kullanıldı:Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın özel haberine göre, nakit avans çekmek isteyenler bu mesajın altında yukarıda sıralananlardan birini bile yapmayacağına dair bir yazı daha gördü. Bankalar bu kurallara uyulması için vatandaşlardan onay istedi. O metinde ise şunlar yer aldı:

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