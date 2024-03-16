Kredi kartı kararı sonrası bankalardan önemli uyarı: Tespit edilirse yaptırım uygulanacak
10:31 16.03.2024 (güncellendi: 12:25 16.03.2024)
© İHAATM'de unutulan parayı polise teslim etti
© İHA
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Kredi kartı nakit avansı ve bireysel kredilere ilişkin alınan kararların yankıları devam ederken, bankalar tarafından yeni bir hamle geldi. Müşterilere yönelik yapılan uyarıda, nakit avans ve bireysel kredi kullananların altın ve döviz alımından kaçınmaları gerektiği vurgulandı.
Yatırım amaçlı ve düğün sezonuna hazırlık gibi nedenlerle altın ve döviz talebi artarken, döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüntüler sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.
Darphane’nin ise altın üretimini arttırmak için yeni fabrika kuracağı dile getirilmiş, çift vardiyaya geçilmişti.
Tüm bunlar yaşanırken bankalardan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Nakit avans ve tüketici kredisi kullanmak isteyenlere bir uyarı yapıldı. “Bilindiği üzere tüketici kredileri; gerçek kişi tüketicilerin eğitim, sağlık, seyahat, taşınma, evlilik, alışveriş vb. kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir defada sağlanan finansal destek kredileridir” denilen uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
“Bireysel ihtiyaç veya ek hesap olarak kullandırılacak tüketici kredileri ile sağlanan finansal destek ile;
Altın veya döviz alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi vb. finansal getiri sağlama amaçlı yatırımlar,
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması,
Kripto para piyasası hesağlarına veya bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına aktarılması,
Yurt dışına transfer yapılması,
İşlemleri kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil etmektedir.”
Altın veya döviz alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi vb. finansal getiri sağlama amaçlı yatırımlar,
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması,
Kripto para piyasası hesağlarına veya bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına aktarılması,
Yurt dışına transfer yapılması,
İşlemleri kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil etmektedir.”
Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın özel haberine göre, nakit avans çekmek isteyenler bu mesajın altında yukarıda sıralananlardan birini bile yapmayacağına dair bir yazı daha gördü. Bankalar bu kurallara uyulması için vatandaşlardan onay istedi. O metinde ise şunlar yer aldı:
"Bu bağlamda; banka yetkililerince tarafıma izah edilmesi ile tüketici kredisi niteliğinde olduğunu bildiğimi, söz konusu kredi/ek hesap ile sağladığım kaynağı amacına uygun kullanacağımı, kullanım amacına aykırılık teşkil eden yukarıda bahsi geçen işlemleri yapmayacağımı, kredinin amacı dışında kullanıldığının bankanızca tespiti ile tarafıma uygulanabilecek yaptırımları kabul ettiğimi ve söz konusu yaptırımlardan dolayı bankayı sorumlu tutmayacağımı, gayrikabili rücu, beyan ve taahhüt ederim.”