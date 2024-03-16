Katıldığı programda Ekrem İmamoğlu'ndan seyirciye çok sert tepki: 'Öyle kabadayı laflar etme bana'

Öyle kabadayı laflar etme bana. Keltoş, meltoş… Birincisi, senin o söylediğin konuda benim hala suç duyurularım devam ediyor. Ben o konuda mağdurum. 25 senedir o balıkçının müşterisiyim. Ben gizli yemek yiyeceğim hem de yolun kenarındaki masada oturacağım. Fırtınalı, karda, marda… Bırak benimle AK Parti ağzıyla konuşmayı. İkincisi oturduğun yerden insanlara terörist diyorsun. O da AK Parti ağzı. Bir şey daha diyeyim güzel kardeşim, orada yapılan ev sahipliğine ve ev sahipliğine aykırı davranışlara rağmen cezalandırdığım tek konu bir daha gitmemektir. 25 senelik müşterisi olmama rağmen. Eğer ‘keltoş’ demek konusunda özür dilersen senin söylediğin hususları da arkadaşlarıma iletirim. O tarz insanları kovan anlayış da AK Parti anlayışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Bana vatanseverlik dersi vermeye kalkma.Vatanseverlik dersi konusunda zaten iktidar, millet birbiriyle yarışsın istiyor. Sen o oyunun parçası olma.”