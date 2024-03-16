Katıldığı programda Ekrem İmamoğlu'ndan seyirciye çok sert tepki: 'Öyle kabadayı laflar etme bana'
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı bir programdaki seyirci arasında gergin dakikalar yaşandı. Seyirci bir İBB çalışanı için 'keltoş' ifadesini kullanınca İmamoğlu sinirlenerek, "Öyle kabadayı laflar etme bana." dedi.
Yerel seçim çalışmaları hem sahada hem sosyal medyada hem de ekranlarda devam ediyor. Yoğun tempoyla hazırlıklarına devam eden CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu son olarak Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programında Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu.
Format gereği sert soruların yer aldığı programda İmamoğlu ile 2013'te İSPARK'tan atıldığı iddia edilen bir seyirci arasında gergin dakikalar yaşandı. Kavak'taki balıkçıyla ilgili soru soran seyirci İBB çalışanlarından birinden 'keltoş' diye bahsetti. İmamoğlu bu sözlerden sonra sinirlenerek şu ifadeleri kullandı:
"Ama bak saygısızlık yapıyorsun. Keltoş meltoş, öyle bir tarif olmaz. Kabalık yapıyorsun sen. Burada olmayan insanlarla ilgili bir sürü ithamda ve iddiada bulundunuz. Seni kınıyorum bir insana ‘keltoş’ dediğin için. Seninle ilgili bir sürü insan hakkında yaptığın laflardan dolayı bir sürü kötü söz geçer, onlara da karşı dururum.”
Seyirci bu sözlere 'konumuz bu değil' karşılığını verince İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:
Öyle kabadayı laflar etme bana. Keltoş, meltoş… Birincisi, senin o söylediğin konuda benim hala suç duyurularım devam ediyor. Ben o konuda mağdurum. 25 senedir o balıkçının müşterisiyim. Ben gizli yemek yiyeceğim hem de yolun kenarındaki masada oturacağım. Fırtınalı, karda, marda… Bırak benimle AK Parti ağzıyla konuşmayı. İkincisi oturduğun yerden insanlara terörist diyorsun. O da AK Parti ağzı. Bir şey daha diyeyim güzel kardeşim, orada yapılan ev sahipliğine ve ev sahipliğine aykırı davranışlara rağmen cezalandırdığım tek konu bir daha gitmemektir. 25 senelik müşterisi olmama rağmen. Eğer ‘keltoş’ demek konusunda özür dilersen senin söylediğin hususları da arkadaşlarıma iletirim. O tarz insanları kovan anlayış da AK Parti anlayışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Bana vatanseverlik dersi vermeye kalkma.Vatanseverlik dersi konusunda zaten iktidar, millet birbiriyle yarışsın istiyor. Sen o oyunun parçası olma.”