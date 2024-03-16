https://sputniknews.com.tr/20240316/ibb-baskan-adayi-kurum-bu-kendi-hayatimiza-kendi-gelecegimize-oy-verecegiz-1081747149.html

İBB Başkan adayı Kurum: Bu seçimde kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz

İBB Başkan adayı Kurum: Bu seçimde kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Kurum, Bahçelievler'de bir restoranda düzenlenen 'Gaziantep Hemşehri Sahuru' programında seçmenlerle bir araya... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T09:25+0300

2024-03-16T09:25+0300

2024-03-16T09:28+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

2024 yerel seçimleri

murat kurum

adalet ve kalkınma partisi

cumhur ittifakı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081018020_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b5d7754e7d5b1d8de8e994defbb6ebff.jpg

Sahur programında konuşma yapan Murat Kurum, bu seçimde liyakat, ehliyet ve bir tarafta da 'işte burada verdiği vaatleri unutan bir belediyecilik anlayışını oylayacağız diyerek, "Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcayanları oylayacağız" dedi.Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, "Gaziantep'i, Nurdağı'nı, İslahiye'yi asla ve asla kaderine terk etmedik. İlk sözleşmelerimizi depremden 46 gün sonra yaptık. 46 gün sonra yine aynı motivasyonla, aynı anlayışla çalıştık. Mayıs ayında ilk konutlarımızın teslimini yaptık. O zaman yine bugünkü Cumhuriyet Halk Partili muhalefet, 'Bu konutları yapamazsınız, bu konutları bitiremezsiniz, bu konutları yapacak parayı, kaynağı bulamazsınız.' dediler ama bizim öyle bir gücümüz vardı ki milletimizle birlikte el ele verdik ve 11 ilimizde tüm dünyaya örnek olacak bir çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımızla, tüm arkadaşlarımızla, tüm milletimizle birlikte ortaya koyduk ve her zaman oradaki kardeşlerimizin elini sımsıkı tuttuk" diye konuştu.İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını dile getiren Kurum, "Onlar 'Yapamaz.' dedikleri yerde biz 650 bin konutumuzu asrın felaketinde nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi için yapacağız. Burada bu konutlarımızın sağlam, güvenli hale gelene kadar burada hiçbir annemiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumayacağı bir İstanbul için yine kollarımızı sıvadık ve bu anlayışla çalışacağız, bu konutlarımızı yapıp İstanbul'umuzu dirençli hale getireceğiz" dedi.Kurum, yerel seçimlere 15 gün kaldığını hatırlatarak açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:'Kendi geleceğimize oy vereceğiz'Konuşmasında bu işin siyaseti veya ideolojisi olmadığını belirten Kurum, "Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Ben inanıyorum ki Gaziantepli kardeşlerim, 31 Mart'ta İstanbullular, 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim. Bir oyum var, o da güvenli yuvalara. Bir oyum var, o da yeni sosyal konutlara. Bir oyum var, o da yatırıma, projeye, esere, hizmet belediyeciliğine, gerçek belediyeciliğe.' diyecektir ve inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbul'umuzun kazanacağı, İstanbul'umuzun Türkiye Yüzyılı'nda parlayan bir şehir olması için hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız ve o 5 yıldır onuru, gururu maalesef kırılan İstanbul'umuzun 571 yıllık onuru için ay yıldızlı bayrağımız için 783 bin kilometrekare vatan toprağı için bu mücadeleyi vereceğiz" sözlerine yer verdi.Kurum, konuşmasında İstanbullulara söz verdiğini belirterek, "Nasıl geçmişte gittiğim her ilde söz verdim, o sözleri tuttuysam, inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem trafik çilesini hem deprem korkusunu gidermek için tüm arkadaşlarımızla tüm bakanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), 2024 yerel seçimleri, murat kurum, adalet ve kalkınma partisi, cumhur ittifakı