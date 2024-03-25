https://sputniknews.com.tr/20240325/kievin-zafer-elde-edecegine-inanan-ukraynalilarin-sayisi-azaliyor-1082028189.html

Kiev’in zafer elde edeceğine inanan Ukraynalıların sayısı azalıyor

Kiev’in zafer elde edeceğine inanan Ukraynalıların sayısı azalıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın başarısız karşı saldırıyla başlayan sorunlarına bir de ABD Kongresi’nin Kiev yardımlarında aceleci davranmaması eklenirken, yönetimdeki iç... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T14:47+0300

2024-03-25T14:47+0300

2024-03-25T14:47+0300

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Politico gazetesi, Kiev’in Rusya’yla çatışmada zafer elde edebileceğine inanan Ukraynalı sayısının giderek azaldığını vurgularken, Ukrayna ordusunda ölü ve yaralı sayısının artması bağlamında ülkedeki yurtseverlik eğiliminin zayıfladığı ve çatışmanın nasıl sonuçlanacağı konusundaki kötümser görüşlerin de giderek güçlendiğini yazdı.Yazıda, “Ukrayna’nın Moskova güçlerini yenebilecek kapasitesini sorgulayan kişi sayısı artıyor” ifadesine yer verildi.Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün şubatta gerçekleştirdiği anket çalışması, Ukrayna sakinlerinin en az yüzde 70’inin çatışmaya diplomatik çözüm yolunun bulunması gerektiğine inandığını ortaya koydu. Ukrayna’da bu yaklaşımı destekleyenlerin sayısı 2022 yılının mayıs ayından bu yana önemli ölçüde arttı.Rusya, barış görüşmelerine hazır olduğunu defalarca dile getirse de Kiev, görüşmelere yasal düzeyde yasak getirdi. Batı, Kiev’in diyalogu reddetmesini görmezden geliyor.Daha önce Kremlin, henüz Ukrayna’daki durumun barışçıl mecraya geçmesi için bir önkoşulunun sağlanmadığını, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılmasının Rusya için mutlak öncelik olduğunu, bunun sağlanmasının da şimdilik sadece askeri yollarla mümkün olduğunu açıklamıştı. Ukrayna’daki durumun barışçıl mecraya girmesi için fiili durumun ve yeni gerçekliklerin kabul edilmesi gerektiğini belirten Kremlin, Moskova’nın tüm taleplerinin iyi bilindiğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna müzakere sürecini başlatmak istiyorsa gösterişli jestlere gerek olmadığını, Rusya’yla görüşmeyi yasaklayan kararın iptal edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Putin, Rusya’nın güvenlik garantilerine uyulması koşuluyla Ukrayna’daki anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına karşı hiçbir zaman olmadığını kaydetmişti.

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