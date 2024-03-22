https://sputniknews.com.tr/20240322/nato-askeri-komite-baskani-rusya-ile-catismaya-haziririz-1081964297.html
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile çatışmaya hazırırız
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile çatışmaya hazırırız
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Armyinform adlı sitesine verdiği demeçte, ittifakın Rusya ile çatışmaya hazır olduğunu... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T19:49+0300
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Bauer ilgili soruya verdiği yanıtta, “Hazır mıyız? Yanıt: evet! Bu bizim asıl görevimiz” diyerek, NATO’nun 2014 yılında, Kırım'ın Rusya ile birleşmesinden hemen sonra bu senaryoyu değerlendirmeye aldığını vurguladı.İttifakın 2019'da kolektif güvenliğe döndüğünü belirten Bauer, stratejilerde, operasyonel planlamada değişikliğe ve üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yenilenmeye gidildiğini kaydetti.Bauer aynı zamanda, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığına vurgu yaparak, "Fakat eğer bir ülke buraya asker göndermeye karar verirse, bunun ittifakın geri kalanıyla bir bağlantısı olacağını anlamalıdır" ifadesini kullandı.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini belirterek, Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/nebenzya-ukraynaya-gonderilecek-fransiz-askerler-oncelikli-hedef-olacak-1081963298.html
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ukrayna, abd, nato, fransa, ukrayna krizi, rob bauer, viktor orban
ukrayna, abd, nato, fransa, ukrayna krizi, rob bauer, viktor orban
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile çatışmaya hazırırız
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Armyinform adlı sitesine verdiği demeçte, ittifakın Rusya ile çatışmaya hazır olduğunu söyledi.
Bauer ilgili soruya verdiği yanıtta, “Hazır mıyız? Yanıt: evet! Bu bizim asıl görevimiz” diyerek, NATO’nun 2014 yılında, Kırım'ın Rusya ile birleşmesinden hemen sonra bu senaryoyu değerlendirmeye aldığını vurguladı.
İttifakın 2019'da kolektif güvenliğe döndüğünü belirten Bauer, stratejilerde, operasyonel planlamada değişikliğe ve üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yenilenmeye gidildiğini kaydetti.
Bauer aynı zamanda, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığına vurgu yaparak, "Fakat eğer bir ülke buraya asker göndermeye karar verirse, bunun ittifakın geri kalanıyla bir bağlantısı olacağını anlamalıdır" ifadesini kullandı.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini belirterek, Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulamıştı.