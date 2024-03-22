https://sputniknews.com.tr/20240322/nato-askeri-komite-baskani-rusya-ile-catismaya-haziririz-1081964297.html

NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile çatışmaya hazırırız

NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile çatışmaya hazırırız

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Armyinform adlı sitesine verdiği demeçte, ittifakın Rusya ile çatışmaya hazır olduğunu... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T19:49+0300

2024-03-22T19:49+0300

2024-03-22T19:49+0300

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Bauer ilgili soruya verdiği yanıtta, “Hazır mıyız? Yanıt: evet! Bu bizim asıl görevimiz” diyerek, NATO’nun 2014 yılında, Kırım'ın Rusya ile birleşmesinden hemen sonra bu senaryoyu değerlendirmeye aldığını vurguladı.İttifakın 2019'da kolektif güvenliğe döndüğünü belirten Bauer, stratejilerde, operasyonel planlamada değişikliğe ve üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yenilenmeye gidildiğini kaydetti.Bauer aynı zamanda, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığına vurgu yaparak, "Fakat eğer bir ülke buraya asker göndermeye karar verirse, bunun ittifakın geri kalanıyla bir bağlantısı olacağını anlamalıdır" ifadesini kullandı.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin 2-3 ay sonra Ukrayna'ya asker gönderme kararı alabileceğini belirterek, Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240322/nebenzya-ukraynaya-gonderilecek-fransiz-askerler-oncelikli-hedef-olacak-1081963298.html

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