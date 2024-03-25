https://sputniknews.com.tr/20240325/kargosunu-teslim-alamayan-sahis-ptt-subesinin-camlarini-kirdi--1082042384.html

Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

Sputnik Türkiye

Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T23:25+0300

2024-03-25T23:25+0300

2024-03-25T23:26+0300

türkiye

ptt

kargo

ankara

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/19/1082042227_0:539:1152:1187_1920x0_80_0_0_49a680f22573de2c1573ba8862ed649e.jpg

Sincan ilçesinde yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak'taki PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240325/banu-parlakin-kopegi-komsusunun-kopegini-parcaladi-tasmasiz-gezdiriyordu-1082030814.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ptt, kargo, ankara