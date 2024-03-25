https://sputniknews.com.tr/20240325/kargosunu-teslim-alamayan-sahis-ptt-subesinin-camlarini-kirdi--1082042384.html
Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
Sputnik Türkiye
Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T23:25+0300
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Sincan ilçesinde yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak'taki PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/banu-parlakin-kopegi-komsusunun-kopegini-parcaladi-tasmasiz-gezdiriyordu-1082030814.html
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Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
23:25 25.03.2024 (güncellendi: 23:26 25.03.2024)
Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı.
Sincan ilçesinde yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak'taki PTT şubesinin camlarını kırdı.
Şahıs, olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.