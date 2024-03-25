https://sputniknews.com.tr/20240325/japonya-basbakani-kisida-kuzey-kore-lideriyle-gorusme-talep-etti-1082026545.html

Japonya Başbakanı Kişida, Kuzey Kore lideriyle görüşme talep etti

Japonya Başbakanı Kişida, Kuzey Kore lideriyle görüşme talep etti

Sputnik Türkiye

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ‘gizli tutulan bir kanal aracılığıyla’ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme talep ettiği bildirilirken, Kuzey Kore’den... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T13:45+0300

2024-03-25T13:45+0300

2024-03-25T13:47+0300

dünya

japonya

kuzey kore

kişida fumio

kuzey kore lideri kim jong un

kim yo-jong

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu duyurdu.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, Japonya'nın zirve talebi konusunda yazılı açıklama yaptı.Kim Yo-jong, Kişida'nın lider Kim ile iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini duyurarak Kuzey Kore ile Japonya ilişkilerinde yeni sayfa açılmasının Tokyo'nun ‘kararına’ bağlı olduğunu belirtti.Japonya ile geçmişlerinin "güvensizlik ve yanlış anlaşılmalarla dolu ve bu ilişkinin geliştirilmesinin imkansız olduğunu" ifade eden Kim Yo-jong, Japonya'nın ‘kaçırma konusunu’ gündeminde tuttuğu sürece ilişkilerinin gelişemeyeceğini savundu.Kim Yo-jong, "Kişida'nın sırf istekte bulundu diye teklifinin kabul edilmesi ve devlet lideriyle görüşebilmesinin mümkün olmadığını" kaydetti.Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusuKuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri.Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığını savunuyor. Kuzey Kore'nin söz konusu kişileri, istihbaratçılarına Japonca öğretmeleri ve casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.Kuzey Kore, 2002’de başkent Pyongyang’da düzenlenen zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürerken, Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iadesini talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240216/karsilikli-iyi-niyet-mesajlari-japonya-basbakani-kuzey-koreyi-ziyaretedebilir-1080788562.html

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japonya, kuzey kore, kişida fumio, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo-jong