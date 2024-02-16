https://sputniknews.com.tr/20240216/karsilikli-iyi-niyet-mesajlari-japonya-basbakani-kuzey-koreyi-ziyaretedebilir-1080788562.html

Karşılıklı iyi niyet mesajları: Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edebilir

Karşılıklı iyi niyet mesajları: Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edebilir

Sputnik Türkiye

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Pyongyang ziyaretinin 'mümkün olabileceği' yönündeki açıklamalarını dikkatle izlediklerini... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T09:59+0300

2024-02-16T09:59+0300

2024-02-16T09:59+0300

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kuzey kore

japonya

asya

kim yo jong

fumio kişida

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Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, Japon Başbakan ile ilgili ifadesine değindi.Hayaşi, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberinde, Kim Yo-jong'un, "Japonya Başbakanı'nın Pyongyang'a ziyaretinin mümkün olabileceği" ifadesini "dikkatle izlediklerini" söyledi.Kim'in ifadesine 'ayrıntılı yanıt vermemeyi' tercih ettiğini kaydeden Hayaşi, bunun, 'alıkonulan Japon vatandaşları sorununa' yönelik müzakerelere olumsuz etki oluşturabileceğini savundu.KCNA haberinde, Kim Yo-jong, Tokyo'nun 'alıkonulanlar' sorununu engel haline getirmemesi halinde, Başbakan Kişida'nın ziyaretinin gerçekleşebileceğini söylemişti.Karşılıklı iyi niyet mesajlarıJaponya Başbakanı Kişida, ocak başındaki Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore lideri Kim'den 'iyi niyet mesajı' aldığını bildirmişti.Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240212/kuzey-kore-kontrol-edilebilir-mermi-gelistirdi-1080653258.html

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kuzey kore, japonya, asya, kim yo jong, fumio kişida