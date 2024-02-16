https://sputniknews.com.tr/20240216/karsilikli-iyi-niyet-mesajlari-japonya-basbakani-kuzey-koreyi-ziyaretedebilir-1080788562.html
Karşılıklı iyi niyet mesajları: Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edebilir
Karşılıklı iyi niyet mesajları: Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edebilir
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Pyongyang ziyaretinin 'mümkün olabileceği' yönündeki açıklamalarını dikkatle izlediklerini... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T09:59+0300
2024-02-16T09:59+0300
2024-02-16T09:59+0300
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Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, Japon Başbakan ile ilgili ifadesine değindi.Hayaşi, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberinde, Kim Yo-jong'un, "Japonya Başbakanı'nın Pyongyang'a ziyaretinin mümkün olabileceği" ifadesini "dikkatle izlediklerini" söyledi.Kim'in ifadesine 'ayrıntılı yanıt vermemeyi' tercih ettiğini kaydeden Hayaşi, bunun, 'alıkonulan Japon vatandaşları sorununa' yönelik müzakerelere olumsuz etki oluşturabileceğini savundu.KCNA haberinde, Kim Yo-jong, Tokyo'nun 'alıkonulanlar' sorununu engel haline getirmemesi halinde, Başbakan Kişida'nın ziyaretinin gerçekleşebileceğini söylemişti.Karşılıklı iyi niyet mesajlarıJaponya Başbakanı Kişida, ocak başındaki Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore lideri Kim'den 'iyi niyet mesajı' aldığını bildirmişti.Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/kuzey-kore-kontrol-edilebilir-mermi-gelistirdi-1080653258.html
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kuzey kore, japonya, asya, kim yo jong, fumio kişida
kuzey kore, japonya, asya, kim yo jong, fumio kişida
Karşılıklı iyi niyet mesajları: Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edebilir
Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Pyongyang ziyaretinin 'mümkün olabileceği' yönündeki açıklamalarını dikkatle izlediklerini bildirdi.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, Japon Başbakan ile ilgili ifadesine değindi.
Hayaşi, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberinde, Kim Yo-jong'un, "Japonya Başbakanı'nın Pyongyang'a ziyaretinin mümkün olabileceği" ifadesini "dikkatle izlediklerini" söyledi.
Kim'in ifadesine 'ayrıntılı yanıt vermemeyi' tercih ettiğini kaydeden Hayaşi, bunun, 'alıkonulan Japon vatandaşları sorununa' yönelik müzakerelere olumsuz etki oluşturabileceğini savundu.
KCNA haberinde, Kim Yo-jong, Tokyo'nun 'alıkonulanlar' sorununu engel haline getirmemesi halinde, Başbakan Kişida'nın ziyaretinin gerçekleşebileceğini söylemişti.
Karşılıklı iyi niyet mesajları
Japonya Başbakanı Kişida, ocak başındaki Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore lideri Kim'den 'iyi niyet mesajı' aldığını bildirmişti.
Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.