https://sputniknews.com.tr/20240325/israil-gazzedeki-40-esire-karsilik-700-filistinli-mahkumu-serbest-birakmayi-kabul-etti-1082027408.html

‘İsrail Gazze’deki 40 esire karşılık 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti’

‘İsrail Gazze’deki 40 esire karşılık 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti’

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Gazze’deki 40 İsrailli esir karşılığında yaklaşık 700 Filistinli mahkumun serbest bırakılması konusundaki önerisinin İsrail tarafından kabul edildiği... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T14:35+0300

2024-03-25T14:35+0300

2024-03-25T14:35+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

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hamas

filistin

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CNN’in haberinde, Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ve Hamas arasında 18 Mart’ta başlayan dolaylı görüşmelerde bir kısım esirin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. İsrail heyetinin, her bir İsrailli esir karşılığında serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısı konusunda ABD’nin önerisini kabul ettiği belirtildi.Haberde, “İsrail, CIA Direktörü Bill Burns’ın sunduğu öneriyi kabul etti. Diplomatik kaynak bu bilginin net olduğunu CNN’e doğruladı” ifadesine yer verildi.İsrail heyetinin, görüşmeler sırasında, Gazze’deki 40 esire karşılık olarak yaklaşık 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği kaydedildi.Öte yandan, Gazze Şeridi’ne insani yardımın ulaştırılması ve İsrail askerlerinin bölgeye yerleştirilmesi dahil diğer konularda henüz bir anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240325/israil-hukumetinin-kaderi-zorunlu-askerlikle-ilgili-tartismali-yasaya-bagli-1082024194.html

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israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hamas, filistin, filistin sorunu, cia