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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/israil-hukumetinin-kaderi-zorunlu-askerlikle-ilgili-tartismali-yasaya-bagli-1082024194.html
İsrail hükümetinin kaderi, zorunlu askerlikle ilgili tartışmalı yasaya bağlı
İsrail hükümetinin kaderi, zorunlu askerlikle ilgili tartışmalı yasaya bağlı
Sputnik Türkiye
Gazze saldırılarını genişleterek sürdüren İsrail ordusunun sınırlarını zorlayan Netanyahu hükümetinin başı, Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T12:33+0300
2024-03-25T12:33+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
netanya
benyamin netanyahu
zorunlu askerlik
ultra ortodoks yahudi
gazze
gazze şeridi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısı kabul edilmediği takdirde hükümetin dağılabileceği mesajını bakanlara gönderdiği bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, bu hafta Meclise sunulacak tartışmalı yasa tasarısını desteklemekten vazgeçmeyeceği yönünde bakanlara mesaj gönderirken, mesajında, Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısının kabul edilmemesi halinde hükümetin dağılabileceğine yönelik uyarıda bulundu.Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının bu hafta kabul edilmesi halinde İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın partisini hükümetten çekmesi gerektiğini söyledi.KAN’a konuşan Lapid, "Zorunlu askerlik yasası salı günü geçerse, Gantz ve Gadi Eisenkot hükümetten ayrılmalı" dedi.Söz konusu tartışmalı yasa tasarısının 'ideolojik bir tartışma' olmaktan çıktığını, bunun bir güvenlik felaketi olacağını savunan Lapid, "Yeterli asker yok, ordunun sınırları zorlanıyor. Şu anda Batı Şeria'da Gazze'dekinden daha fazla asker var ve şu anda fiili savaş devam etmiyor" ifadesini kullandı.Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkacağını bildirmişti.Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyorÇoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde12'sini oluşturuyor.Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri yer alıyor.Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı bulunan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240318/borrell-savastan-once-en-buyuk-acik-hava-hapishanesi-olan-gazze-bugun-en-buyuk-acik-hava-mezarligi-1081811966.html
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israil-filistin, israil, netanya, benyamin netanyahu, zorunlu askerlik, ultra ortodoks yahudi, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil-filistin, israil, netanya, benyamin netanyahu, zorunlu askerlik, ultra ortodoks yahudi, gazze, gazze şeridi, ortadoğu

İsrail hükümetinin kaderi, zorunlu askerlikle ilgili tartışmalı yasaya bağlı

12:33 25.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail hükümeti kabine toplantısı
İsrail hükümeti kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Gazze saldırılarını genişleterek sürdüren İsrail ordusunun sınırlarını zorlayan Netanyahu hükümetinin başı, Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan zorunlu askerlik yasasıyla dertte.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısı kabul edilmediği takdirde hükümetin dağılabileceği mesajını bakanlara gönderdiği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, bu hafta Meclise sunulacak tartışmalı yasa tasarısını desteklemekten vazgeçmeyeceği yönünde bakanlara mesaj gönderirken, mesajında, Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısının kabul edilmemesi halinde hükümetin dağılabileceğine yönelik uyarıda bulundu.
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının bu hafta kabul edilmesi halinde İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın partisini hükümetten çekmesi gerektiğini söyledi.
KAN’a konuşan Lapid, "Zorunlu askerlik yasası salı günü geçerse, Gantz ve Gadi Eisenkot hükümetten ayrılmalı" dedi.
Söz konusu tartışmalı yasa tasarısının 'ideolojik bir tartışma' olmaktan çıktığını, bunun bir güvenlik felaketi olacağını savunan Lapid, "Yeterli asker yok, ordunun sınırları zorlanıyor. Şu anda Batı Şeria'da Gazze'dekinden daha fazla asker var ve şu anda fiili savaş devam etmiyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkacağını bildirmişti.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde12'sini oluşturuyor.
Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.
İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri yer alıyor.
Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı bulunan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.
Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.
İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
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