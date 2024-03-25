https://sputniknews.com.tr/20240325/ikramiye-odemelerinin-tarihi-belli-oldu-1082018106.html

Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T10:13+0300

2024-03-25T10:13+0300

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ekonomi

ikramiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” dedi.Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesi ne kadar?Emeklilerin bu yılki bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

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2024

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Sputnik Türkiye

emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?