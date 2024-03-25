https://sputniknews.com.tr/20240325/ikramiye-odemelerinin-tarihi-belli-oldu-1082018106.html
Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T10:13+0300
2024-03-25T10:13+0300
2024-03-25T10:18+0300
ekonomi
ikramiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” dedi.Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesi ne kadar?Emeklilerin bu yılki bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.
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emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
10:13 25.03.2024 (güncellendi: 10:18 25.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” dedi.
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek.
Bayram ikramiyesi ne kadar?
Emeklilerin bu yılki bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.