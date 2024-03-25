https://sputniknews.com.tr/20240325/iki-ulke-daha-schengene-katiliyor-vize-olmadan-girilemeyecek-1082026135.html
İki ülke daha Schengen'e katılıyor: Vize olmadan girilemeyecek
İki ülke daha Schengen'e katılıyor: Vize olmadan girilemeyecek
Sputnik Türkiye
Romanya ve Bulgaristan, 31 Mart itibariyle hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla birlikte Schengen Bölgesi'ne katılma sürecini resmen... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T13:57+0300
2024-03-25T13:57+0300
2024-03-25T13:57+0300
schengen
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2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen, Romanya ve Bulgaristan, diğer AB ülkelerine girişlerinde pasaport göstermek zorunda kalan az sayıdaki 'Avrupa vatandaşlarından' biri konumunda bulunuyor. Ancak 2024 yılında, iki ülke için sınır kontrollerinin basitleştirilmesi ve diğer pek çok konuda değişikliklerin yapılması planlanıyor.Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne yeni katılan ve fiyat artışları nedeniyle eleştirilen Hırvatistan'ın izinden gidip gitmeyeceği konusunda birçok spekülasyon bulunuyor. Ancak, mevcut durumda iki ülkenin para birimlerini yakın gelecekte euroya dönüştürmeleri beklenmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/turk-yolcular-icin-radikal-karar-bagaji-olmayan-seyahat-edemeyecek-pasaport-ve-vize-yetmeyecek-1081718252.html
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schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, vize muafiyeti, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı
schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, vize muafiyeti, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı
İki ülke daha Schengen'e katılıyor: Vize olmadan girilemeyecek
Romanya ve Bulgaristan, 31 Mart itibariyle hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla birlikte Schengen Bölgesi'ne katılma sürecini resmen başlatacak. Ancak, bu sürecin tamamlanabilmesi için iki ülkenin kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılması gerekiyor ve bu konuda devam eden görüşmeler sürüyor.
2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen, Romanya ve Bulgaristan, diğer AB ülkelerine girişlerinde pasaport göstermek zorunda kalan az sayıdaki 'Avrupa vatandaşlarından' biri konumunda bulunuyor. Ancak 2024 yılında, iki ülke için sınır kontrollerinin basitleştirilmesi ve diğer pek çok konuda değişikliklerin yapılması planlanıyor.
Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne yeni katılan ve fiyat artışları nedeniyle eleştirilen Hırvatistan'ın izinden gidip gitmeyeceği konusunda birçok spekülasyon bulunuyor. Ancak, mevcut durumda iki ülkenin para birimlerini yakın gelecekte euroya dönüştürmeleri beklenmiyor.