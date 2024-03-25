https://sputniknews.com.tr/20240325/iki-ulke-daha-schengene-katiliyor-vize-olmadan-girilemeyecek-1082026135.html

İki ülke daha Schengen'e katılıyor: Vize olmadan girilemeyecek

İki ülke daha Schengen'e katılıyor: Vize olmadan girilemeyecek

Sputnik Türkiye

Romanya ve Bulgaristan, 31 Mart itibariyle hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla birlikte Schengen Bölgesi'ne katılma sürecini resmen... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T13:57+0300

2024-03-25T13:57+0300

2024-03-25T13:57+0300

schengen

schengen bölgesi

schengen ülkeleri

dünya

vize

vize muafiyeti

ab ile türkiye arasında vize serbestesi

vize serbestisi

vize krizi

vize başvuru

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101886/19/1018861956_0:2:1116:630_1920x0_80_0_0_745d515572e1f681d420e4fc5aa6d96c.jpg

2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen, Romanya ve Bulgaristan, diğer AB ülkelerine girişlerinde pasaport göstermek zorunda kalan az sayıdaki 'Avrupa vatandaşlarından' biri konumunda bulunuyor. Ancak 2024 yılında, iki ülke için sınır kontrollerinin basitleştirilmesi ve diğer pek çok konuda değişikliklerin yapılması planlanıyor.Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne yeni katılan ve fiyat artışları nedeniyle eleştirilen Hırvatistan'ın izinden gidip gitmeyeceği konusunda birçok spekülasyon bulunuyor. Ancak, mevcut durumda iki ülkenin para birimlerini yakın gelecekte euroya dönüştürmeleri beklenmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240315/turk-yolcular-icin-radikal-karar-bagaji-olmayan-seyahat-edemeyecek-pasaport-ve-vize-yetmeyecek-1081718252.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, vize muafiyeti, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı