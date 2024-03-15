https://sputniknews.com.tr/20240315/turk-yolcular-icin-radikal-karar-bagaji-olmayan-seyahat-edemeyecek-pasaport-ve-vize-yetmeyecek-1081718252.html

Türk yolcular için radikal karar: Bagajı olmayan seyahat edemeyecek, pasaport ve vize yetmeyecek

Türk yolcular için radikal karar: Bagajı olmayan seyahat edemeyecek, pasaport ve vize yetmeyecek

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları 5 ülkeye uçuşlarla ilgili radikal bir karar aldı. Bu ülkeler için artık yalnızca pasaport ve vize yetmeyecek. Bu ülkelere yolcu kabulünde... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T12:17+0300

2024-03-15T12:17+0300

2024-03-15T12:52+0300

türkiye

türk

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Son günlerde başta Meksika olmak üzere birçok ülkeye Türk vatandaşı olan yolcuların kabul edilmediği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak THY, Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulanmakta olduğunu açıkladıBagajı olmayan, transit uçuşu 24 saati geçen, otel rezervasyonu veya dönüş bileti olmayan yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek. Belirlenen ek kontroller sonucunda yolcular için ülkeye giriş reddi verileceği için uçuşa kabul sırasında benzer kontrollerin yapılacağını duyurdu. Havayolu şirketi ülkelere giriş şartlarından herhangi birinin karşılanmaması durumunda, yolcuların ilgili uçuşa kabul noktasında problem yaşayabileceklerini de açıkladı.Venezuela için resmi davet yazısı gerekecekKonuyla ilgili olarak THY internet sitesinden ülke ülke giriş şartlarının yer aldığı bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, “Venezuela Karakas Simon Bolivar Havalimanı varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar, Yolcularımız Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nı aktarma noktası veya Venezuela’ya giriş amacıyla kullanabilirler. Aktarma noktasında, Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar ise, Vize( Seyahat amacına uygun), Otel rezervasyonu (Ödemesi yapılmış ve sayahat sürecini kapsayan, dönüş bileti ve noter onaylı resmi davet yazısı gerekmektedir" denildi.Meksika bagajı olmayan yolcuyu kabul etmeyecekYapılan bilgilendirmede Meksika’da ise, yabancı otoritelerce alınan karar doğrultusunda, ülkeye giriş için Meksika Elektronik onay belgesi (aynı belgenin tekrar kullanılmamak şartıyla), otel rezervasyonu ( ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan), dönüş bileti zorunluluğu bulunuyor.Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan yolcular, ilk kez yurt dışına seyahat eden yolcular, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri kabul edilmeyecek.KolombiyaTürkiye üzerinden Kolombiya’ya gitmek isteyen yolcular ise ülkeye giriş şartları arasında otel rezervasyonu, gidiş ve dönüş yolculukları için aynı PNR’da yer alan dönüş bileti (Bilet tarihinin vize gerektiren ülkeler için vize gereklilik süresinin içinde olması koşuluyla) ve transit uçuş olması halinde transit süresinin 24 saatten az olması bulunuyor.Ülkeye girişi daha önce reddedilmiş olan, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ise ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.Gümrük polisi mülakatında uygun cevapları veremeyen yolcular ülkeye kabul edilmeyecekBilgilendirmede, Panama ile ilgili olarak, THY uçağıyla Panama’ya gidecek yolcular ise, son varış noktası olan Panama üzerinden aktarma yapacak yolcular için geçerli vizeye sahip olması (vize gerektiren ülkeler için), gidiş dönüş yolculuklar için dönüş bileti, otel rezervasyonu ve transit uçuşlar için aktarma süresinin 12 saati aşmaması şartlarını yerine getirmek zorunda.Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan ve Panama varışında gümrük polisi mülakatında uygun cevapları veremeyen yolcular ülkeye kabul edilmeyecek denildi.

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