https://sputniknews.com.tr/20240315/bankalardan-faizsiz-kredi-kampanyasi-ekonomist-uyardi-nelere-dikkate-etmeli-1081715973.html

Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Ekonomist uyardı, nelere dikkate etmeli?

Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Ekonomist uyardı, nelere dikkate etmeli?

Sputnik Türkiye

Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, düşük miktarlarda uygun borçlanma fırsatları hala mevcut. Özellikle "hoş geldin" adı altında... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:50+0300

2024-03-15T11:50+0300

2024-03-15T11:50+0300

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Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla tüketici ve ticari kredi faiz oranları yükselirken, kredi kartlarında nakit çekim taksit sayılarının azaltılacağı duyurulmuştu. Bankalardaki faiz oranları artmasına rağmen, düşük tutarlarda sıfır faizli kredi seçenekleri devam ediyor. Bazı bankalar, yeni müşterilere özel olarak faizsiz kredi imkanı sunuyor.Peki, bankalardan faizsiz kredi almak için hangi şartlar geçerli? Faizsiz kredi tutarı ve vadesi ne kadar? Banka seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle kredi kartları ve kredi faizlerindeki düzenlemelerin ardından, uygun koşullarda borçlanmak için son fırsatlar neler?'Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı'Konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, durumu şu şekilde değerlendirdi:Kaizsiz kredi ile yatırımFaizsiz kredi ile döviz, altın ve kripto para yatırımı yapanlar için konuşan uzman isim, "Kişiler bu tutarı çekip dövize aktarabiliyor. Kümülatif olarak bakıldığında kullanılan tutarların tamamının kripto para, döviz, altına aktarılması istenilmeyen bir durum olacaktır. Eğer faizsiz kredi ile döviz alınıyorsa bu ekonomi yönetiminin istemeyeceği bir durumdur. Altın, döviz ve borsaya gidiyorsa bu tutar banka tarafından takip edilmelidir. Krediler ihtiyacı olanlara yönelik kullandırılmalıdır" dedi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240315/parasi-mevduatta-olanlara-uyari-100-bin-lira-65-bin-lira-getiriyor-1081710570.html

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