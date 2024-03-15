https://sputniknews.com.tr/20240315/bankalardan-faizsiz-kredi-kampanyasi-ekonomist-uyardi-nelere-dikkate-etmeli-1081715973.html
Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Ekonomist uyardı, nelere dikkate etmeli?
Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Ekonomist uyardı, nelere dikkate etmeli?
Sputnik Türkiye
Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, düşük miktarlarda uygun borçlanma fırsatları hala mevcut. Özellikle "hoş geldin" adı altında... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:50+0300
2024-03-15T11:50+0300
2024-03-15T11:50+0300
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Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla tüketici ve ticari kredi faiz oranları yükselirken, kredi kartlarında nakit çekim taksit sayılarının azaltılacağı duyurulmuştu. Bankalardaki faiz oranları artmasına rağmen, düşük tutarlarda sıfır faizli kredi seçenekleri devam ediyor. Bazı bankalar, yeni müşterilere özel olarak faizsiz kredi imkanı sunuyor.Peki, bankalardan faizsiz kredi almak için hangi şartlar geçerli? Faizsiz kredi tutarı ve vadesi ne kadar? Banka seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle kredi kartları ve kredi faizlerindeki düzenlemelerin ardından, uygun koşullarda borçlanmak için son fırsatlar neler?'Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı'Konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, durumu şu şekilde değerlendirdi:Kaizsiz kredi ile yatırımFaizsiz kredi ile döviz, altın ve kripto para yatırımı yapanlar için konuşan uzman isim, "Kişiler bu tutarı çekip dövize aktarabiliyor. Kümülatif olarak bakıldığında kullanılan tutarların tamamının kripto para, döviz, altına aktarılması istenilmeyen bir durum olacaktır. Eğer faizsiz kredi ile döviz alınıyorsa bu ekonomi yönetiminin istemeyeceği bir durumdur. Altın, döviz ve borsaya gidiyorsa bu tutar banka tarafından takip edilmelidir. Krediler ihtiyacı olanlara yönelik kullandırılmalıdır" dedi ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240315/parasi-mevduatta-olanlara-uyari-100-bin-lira-65-bin-lira-getiriyor-1081710570.html
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faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi veren bankalar 2024, faizsiz kredi kampanyaları, faizsiz kredi kampanyası, faizsiz kredi caiz mi, faizsiz kredi hangi kredi, mevduat faizi, mevduat faiz oranları
faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi veren bankalar 2024, faizsiz kredi kampanyaları, faizsiz kredi kampanyası, faizsiz kredi caiz mi, faizsiz kredi hangi kredi, mevduat faizi, mevduat faiz oranları
Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Ekonomist uyardı, nelere dikkate etmeli?
Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, düşük miktarlarda uygun borçlanma fırsatları hala mevcut. Özellikle "hoş geldin" adı altında sunulan faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor.
Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla tüketici ve ticari kredi faiz oranları yükselirken, kredi kartlarında nakit çekim taksit sayılarının azaltılacağı duyurulmuştu. Bankalardaki faiz oranları artmasına rağmen, düşük tutarlarda sıfır faizli kredi seçenekleri devam ediyor. Bazı bankalar, yeni müşterilere özel olarak faizsiz kredi imkanı sunuyor.
Peki, bankalardan faizsiz kredi almak için hangi şartlar geçerli? Faizsiz kredi tutarı ve vadesi ne kadar? Banka seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle kredi kartları ve kredi faizlerindeki düzenlemelerin ardından, uygun koşullarda borçlanmak için son fırsatlar neler?
'Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı'
Konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, durumu şu şekilde değerlendirdi:
“Bazı bankalar TL mevduat bulmak adına yeni müşterilerine sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Bunun asıl nedeni ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırı düşürülmüştü. Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı. Bankalar şu anda TL mevduat arıyor. Pek çok banka faizsiz kredi veriyor. Bu krediden faydalanmak vatandaş açısından mantıklı. Müşterilere 6 ay vadeye kadar 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen kredi kullandırılıyor. Burada banka seçimi tamamen kişinin kendisine aittir. Tabi kredi kullanmak vatandaş açısından mantıklı olabilir."
Kaizsiz kredi ile yatırım
Faizsiz kredi ile döviz, altın ve kripto para yatırımı yapanlar için konuşan uzman isim, "Kişiler bu tutarı çekip dövize aktarabiliyor. Kümülatif olarak bakıldığında kullanılan tutarların tamamının kripto para, döviz, altına aktarılması istenilmeyen bir durum olacaktır. Eğer faizsiz kredi ile döviz alınıyorsa bu ekonomi yönetiminin istemeyeceği bir durumdur. Altın, döviz ve borsaya gidiyorsa bu tutar banka tarafından takip edilmelidir. Krediler ihtiyacı olanlara yönelik kullandırılmalıdır" dedi ve ekledi:
"Banka seçimi yaparken vatandaşlar bunun için özgürdür. Faizsiz kredi ile bankalar vatandaşları başka taahhütler altına sokabiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Son dönemde kredi ve kredi kartları ile ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Uygun koşullu borçlanmak için son fırsat değil çünkü şu anda borçlanmak için uygun bir koşul yok. Bankadan yüzde 50’ye yakın faizli kredi çekip bunu döviz, altına yatırmak çok mantıklı bir yatırım tercihi olarak görülmüyor diyebiliriz.”